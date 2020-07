En abril, el exministro de salud, Víctor Zamora, indicó que los trabajadores tercerizados pasarían al régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), pero esto aún no es una realidad. Actualmente, cerca de 3000 enfermeros continúan trabajando bajo la modalidad de terceros, que no incluye seguros de vida o salud, ni beneficios sociales. A esta desprotección que sienten por su salud, se suma los problemas económicos, ya que no les están pagando su sueldo y no tienen un contrato en físico que los respalde.

”No me pagan desde mayo. Somos 120 licenciados aquí que estamos en las mismas. Nos han dicho que no hay presupuesto y los directores no gestionan. No tenemos ni seguro de vida. Estamos trabajando por amor al prójimo, porque no puedo abandonar a mis pacientes” señala, Víctor Manuel Ushiñahua (32), enfermero que trabaja en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, bajo el régimen de “servicios no personales”, conocido como “terceros”.

La misma situación ocurre en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde un enfermero manifestó que no le pagaron el mes que estuvo con descanso médico tras contraer COVID-19 durante sus labores.

Medidas tomadas:

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, señaló que esto sucede porque no hay fiscalización laboral por parte del Ministerio de Salud. “Nos hemos quejado de varios directores de hospitales, pero son intocables. Ellos violentan los derechos laborales y no cumplen los pagos”. subrayó. Además, anunció que han denunciado al Gobierno Peruano ante la Organización Internacional del Trabajo por violación de derechos laborales, y también han elevado su queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Denuncia:

Por su parte, Magaly Meza Mundaca, gerente de Recursos Humanos de SERVIR, detalló que no han recibido estas quejas, pero si comprueban la presencia de “terceros” en las áreas de riesgos de los hospitales, ellos “hablarían con los directivos de los centros de salud para que cesen de este tipo de contrataciones, o analizarían la disponibilidad presupuestal que tienen para que puedan pasarlos a CAS”.

Asimismo la vocera de SERVIR indicó que si un enfermero del sector público desea efectuar una denuncia, puede hacerlo en www.servir.gob.pe. Estas no pueden ser anónimas, pero la entidad cuida sus datos, por si tienen temor a represalias.