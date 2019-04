​Enrique "Chaparrón" Fernández Chacón se pronuncia sobre muerte de Alan García

El exconstituyente Enrique Fernández Chacón, "Chaparón", quien fue candidato a la alcaldía de Lima en los últimos comicios ediles, se pronunció con respeto, pero sin dejar de lado la firmeza, ante el suicidio del expresidente y líder del APRA, Alan García.

"Dar las condolencias a la familia de Alan García, en nombre de nuestra organización (UNIOS-Frente Amplio) y en el mío propio no nos hace más o menos revolucionarios. Su muerte no altera las opiniones políticas que hemos vertido, acusándolo en relación a los casos de corrupción que se le investigan, en particular el de Odebrecht. Seguimos ratificando nuestra férrea oposición a las políticas de saqueo que implementó el APRA durante sus gobiernos criminales y corruptos al igual que la sistemática violación de los derechos humanos", señaló en Facebook.

"Amamos la vida y nos duele la muerte, por eso luchamos para transformar el mundo y derrotar el sistema capitalista imperante", puntualizó Enrique Fernandez Chacón al cerrar su pronunciamiento sobre el sonado suicidio del aprista que se disparó un balazo para no ir preso en el marco de la investigación que se le seguía por supuestamente recibir dinero de Odebrecht a través de testaferros.