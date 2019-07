¿Eres esclavo de tus finanzas? Entérate con este test qué tan bien administras tu dinero

Compras innecesarias, préstamos bancarios y siempre ajustado económicamente, esas son las características de una persona esclava de sus ingresos.

Si tienes problemas frecuentes por falta de dinero, puede que no estés realizando una adecuada administración de tu sueldo. Por ello, diario Ojo te invita a desarrollar el siguiente test que te ayudará a reconocer si presentas problemas económicos y qué debes hacer al respecto.

1. Cuando sales a divertirte, ¿mides el monto que gastas?

a) No, para nada. La vida es una sola.

b) A veces, pero siempre llevo una buena cantidad de dinero.

c) Sí y procuro que el gasto sea mínimo.

2. ¿Todas las compras que realizas son necesarias?

a) Sí, por supuesto.

b) No, pero siempre hay que darse un gustito.

c) A veces. Me gusta comprarme muchos objetos para decorar.

3. ¿Tienes deudas que superan la mitad de tu sueldo?

a) Alguna veces, pero estoy mejorando en ese aspecto.

b) Sí, pero se puede vivir con eso sin problemas.

c) No, no me gusta endeudarme.

4. Si pasas por una tienda y ves algo que te gusta...



a) Aunque sabes que tienes deudas, entras y lo compras.

b) Prefieres esperar a una oferta o promoción.

c) Revisas si puedes sacar parte de tu ahorro mensual.

5. ¿Qué haces cuando alguna prenda de vestir se desgarra?

a) Se lo doy a una costurera para que se encargue.

b) Lo reparo de inmediato.

c) Lo deshecho y compro una prenda nueva.

6. Cuando te invitan a una fiesta...

a) Eres quien invita los tragos.

b) Pides una colecta para comprar entre todos.

c) Evitas compras excesivas porque la diversión no depende de eso.

7. ¿Tus hábitos financieros son estrictos?

a) Sí, totalmente.

b) No, suelo tomar dinero de mis ahorros.

c) A veces, según la urgencia.

Estas son las claves:

1: a= 1 b=2 c=3

2: a=2 b=1 c=3

3: a=2 b=3 c=1

4: a=3 b=1 c=2

5: a=3 b=2 c=1

6: a=1 b=2 c=3

7: a=2 b=3 c=1

Respuestas:

Del 0 al 7: Vas por buen camino. Te irá bien en tiempos de crisis económica. No dejes de ser responsable con la administración de tus ingresos. Suerte.

Del 8 al 14: ¡Muy bien! No eres un despilfarrador, pero puedes mejorar. Evita los gastos innecesarios y distribuye mejor tus egresos.

Del 15 al 21: ¡Cuidado! Trabajas para gastar. A la larga has creado un mal hábito y no tendrás dinero suficiente para vivir holgadamente.

Consejo:



Sin duda, siempre habrá tentaciones que puedan generar gastos, pero medita si realmente vale la pena gastar en eso. Lo mejor es invertir en tu formación educativa o en un negocio.