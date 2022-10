Este fin de semana será puente festivo con motivo del Día de todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, así que muchas personas tendrán la oportunidad de descansar, pasar tiempo en familia o viajar. Pero ¿el lunes 31 de octubre será feriado o día no laborable?

Los feriados son esperados no solo por los trabajadores para descansar, sino también por el sector turismo, debido al movimiento económico que genera, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

¿ESTE 31 DE OCTUBRE SERÁ FERIADO?

No. Si bien el 1 de noviembre es feriado por el Día de todos los Santos, que este año cae martes, el gobierno ha decretado el lunes 31 octubre no laborable para el sector público, que se unirá al sábado 29 y domingo 30 de este mes, que son días habituales de descanso. De esta manera, se podrá disfrutar cuatro días libres seguidos.

El Decreto Supremo 033-2022-PCM indica que este lunes 31 de octubre las personas que descansen deberán compensar esas horas.

La norma añade que los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante el día no laborable.

Los familiares acuden a los cementerios en el Día de todos los santos (Foto: EFE)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque en ambos días se puede descansar, toma nota sobre las diferencias:

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable

El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Para los que descansen deberán compensar esas horas con horas extras, trabajo los sábados o considerarlas como parte de las vacaciones.