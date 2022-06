Una estudiante del colegio Colegio Virgen del Carmen, ubicado en el distrito de San Miguel, fue agredida por sus compañeros a la hora de salida. Su madre denuncia que no es la primera vez que la pequeña recibe amenazas o es maltratada física y psicológicamente.

En las imágenes difundidas por Latina se ve como un grupo de escolares -que esperaban a la adolescente en los exteriores del colegio- toman por asalto a la menor, a quien le jalan los cabellos y la tiran al piso, mientras otro menor graba la agresión. Incluso, en la grabación se escucha a una de las agresoras decir: “Se volvió a meter. Que salga”

“Ya estaba esto acordado por los niños, era una apuesta de S/20, S/30 se incitaron entre ellos, de tercero, de cuarto y segundo de secundaria y estaban esperando por ella. Entonces cuando ella quería salir en el video dicen: ‘ahí sale, ahí sale. Se metió”. Esto ya estaba tramado, lo que iban a hacer con mi niña”, señaló la madre de la menor agraviada.

San Miguel: Niña víctima de bullying es golpeada por su compañeros

Desde la comisaría de San Miguel, donde asentó la denuncia por violencia física hacia su hija, la indignada madre reveló los motivos detrás de las agresiones contra la menor. “Le decían ‘cabello con sangre’, gorda, asquerosa y ella es pelirroja natural. Esto viene desde hace tiempo incluso el subdirector lo sabe y la auxiliar también”

“Tiene mucha ira contenida, mucha impotencia, pero sobre todo muchísima vergüenza. No quiere regresar al colegio. Tenía miedo de las represalias. Me dijo: ‘mamá, pero no va haber justicia, deja eso ahí, para qué vas a denunciar’. Pero yo me armé de valor para que esto pare”, añadió.

Investigan el caso

Por su parte, un vocero de la Municipalidad de San Miguel llegó este miércoles a la Institución Educativa para conversar con el subdirector y tener más detalles sobre este nuevo caso de bullying escolar.

“He conversado con el subdirector que está en el cargo desde este mes. Estamos exhortando que se cumplan los protocolos que existen para tratar convivencia escolar. No podemos esperar que se susciten hechos de este tipo dentro o fuera del colegio para actuar. Antes hemos trabajado con el colegio otros casos y se han atendido. Nos ha sorprendido que el colegio no haya informado los hechos”, precisó.

“El subdirector dice que no han podido avanzarlo que han hecho los protocolos, sin embargo no hemos podido verificar ello. Ellos manifiestan que cumplieron el protocolo, sin embargo el protocolo indica informar tanto a las comisarías y las Demunas la atención correspondiente”, finalizó.

