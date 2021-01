Tras la llegada del verano y el intenso calor, además del confinamiento a causa del COVID-19, EsSalud advirtió que se tiene que duplicar los cuidados a las personas adultas mayores, pues ellos están más expuestos a presentar los llamados “golpes de calor” al encontrarse en espacios cerrados.

El medico geriatra Raúl De Stefano Beltrán, explicó que el “golpe de calor” es un trastorno ocasionado por el exceso de la temperatura más allá de los niveles normales, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altos niveles térmicos.

A ello se le puede sumar factores como el confinamiento a causa del COVID-19, vivir en ambientes cerrados y mal ventilados, las enfermedades concomitantes, y el uso de fármacos, advirtió el especialista.

¿CÓMO DETECTARLO?

Para reconocer los casos de “golpe de calor”, De Stefano recomendó estar atento a los siguientes síntomas como: fiebre de 40 °C o más, cambios en el estado mental o el comportamiento, como confusión, agitación, dificultad en el habla, calor, piel seca o sudoración excesiva, náuseas, piel enrojecida y pulso acelerado.

Asimismo, para evitar esto, recomendó estar bien hidratados, así no tengamos sed, vestir ropas ligeras, preferentemente de algodón, no exponerse al sol y no realizar actividad física por tiempo prolongado en horas ente las 10 a.m. y 4 p.m.

Además, sugirió ventilar la vivienda, evitar el confinamiento en habitaciones cerradas, usar ventiladores y un adecuado uso de aire acondicionado.

