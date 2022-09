Con el fin de incrementar la cobertura de vacunación de niños contra enfermedades inmunoprevenibles, el Seguro Social de Salud (EsSalud) está promoviendo diversas actividades para el cierre de brechas de vacunación de niños menores de cinco años que por la pandemia de la COVID-19 disminuyó notablemente en el 2020 y 2021.

En ese periodo se atendían al menos cinco inmunizaciones por día, mientras que este año se incrementó a por lo menos 20 niños vacunados diariamente.

En ese sentido, EsSalud está desarrollando diversas estrategias como la vacunación a domicilio, jornadas de vacunación, barridos locales y otros. Además de contactar telefónicamente a los padres de familia para pedirles que acudan con los menores a los diferentes establecimientos de salud para inmunizarlos.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila, informó que durante el inicio de la pandemia hubo una caída en la cobertura de vacunación del esquema regular, sobre todo de niños menores de 5 años.

“Es de vital importancia que los padres cumplan con el esquema de vacunación regular de sus hijos para que estén protegidos contra enfermedades inmunoprevenibles como la polio, rotavirus, difteria, sarampión, tosferina, neumococo, entre otras”, resaltó el titular de EsSalud.

La máxima autoridad del Seguro Social explicó que si un niño no ha cumplido con el esquema de vacunación regular a la edad que le correspondía, no significa que ya no puede vacunarse; y por el contrario debe ser llevado a un establecimiento de salud para ser inmunizado.

Cabe recordar, que el esquema nacional de vacunación en el Perú contempla 17 vacunas, de las cuales 15 deben ser aplicadas antes de los 5 años de edad para tener niñas y niños protegidos contra diversas enfermedades. Entre las vacunas que se aplican están la vacuna contra la polio, hepatitis B, difteria, tos convulsiva, neumococo, influenza, rotavirus, sarampión, paperas, rubeola y varicela.

EsSalud brinda el servicio de teleorientación y educación a la población en aspectos relacionados al esquema nacional de vacunación y su importancia. Para mayor información sobre las vacunas pendientes de los menores pueden comunicarse a la Línea 107.

El Seguro Social de Salud hace un llamado a los padres de familia para que acudan con sus niños a los establecimientos de salud y participen de las jornadas nacionales de vacunación, evitando así el riesgo de contagio o que adquieran alguna enfermedad.

Para hacerlo deberán portar el carnet de vacunación y el DNI del menor asegurado para que sea vacunado. En caso de no contar con el carnet, se verificará en el registro de vacunación de menores.