A fin de reforzar la inmunización contra infecciones respiratorias como la influenza y el neumococo, más de 160 mil adultos mayores fueron vacunados.Así lo dio a conocer Luis Quiroz, gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad de Essalud, quien precisó que 93 mil 904 ancianos recibieron la vacuna contra el neumococo y 71 mil 035 contra la influenza.

Se trata de una medida preventiva a favor de uno de los sectores más vulnerables de la población. Este mes se realizarán otras siete jornadas de vacunación, donde se incluirán pruebas de descarte de COVID-19 para 700 adultos mayores a través de la campaña Essalud te cuida.

Las jornadas se ejecutarán en los Centros de Adulto Mayor (CAM) de Chorrillos, San Martín de Porres, Fiori, La Victoria, Rímac y Negreiros. Quiroz añadió que los casos positivos de coronavirus serán invitadas a cumplir el aislamiento en las villas de Essalud. También se propondrá otorgar tratamiento médico por 14 días en casa.

Para Martín Alor, subgerente de Salud Poblacional de Rimac Seguros, las vacunas contra el neumococo y la influenza no disminuyen la posibilidad de contagio de COVID-19 pero sí podría prevenir cuadros más severos en los pacientes infectados. “El coronavirus es una enfermedad muy nueva que aún se está investigando. Si bien no se ha podido demostrar una asociación directa en estos puntos, si se ha visto que las personas que no tienen en estas vacunas podrían hacer cuadros graves”, explicó.

El neumococo es una bacteria que puede causar neumonía, mientras que la influenza es una infección viral causada por el virus Ah1N1, responsable de la gripe. En el caso de esta última, el virus va cambiando por lo que es necesario renovar la vacunación cada cierto tiempo.

