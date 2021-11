Siguen los cuestionamientos en EsSalud durante la gestión de Mario Carhuapoma por nombramientos de funcionarios que no cumplen con el perfil requerido para el puesto.

En esta oportunidad, el programa Punto Final indicó que Jerson Joel Zavaleta Castillo, de 28 años, fue contratado con un sueldo de 10 mil soles como jefe de la Oficina de Apoyo y Seguimiento de la Gerencia del Adulto Mayor y la Persona con Discapacidad de EsSalud, que encabeza la exlegisladora de Alianza para el Progreso Tania Rodas.

Sin embargo, en el informe periodístico se indicó que Zavaleta Castillo presentó un diplomado en Gestión Pública supuestamente realizado en la Universidad San Martín de Porres (USMP) entre julio y diciembre del 2020, pero, el director de la Escuela de Posgrado de la USMP, Moisés Tambini, aclaró que ese diploma es falso, ya que lleva la firma de dos personas que no pertenecen a la universidad.

Ante ello, EsSalud indicó que “se procedió a dejar sin efecto el nombramiento” de Zavaleta Castillo y que “se aplicará las medidas administrativas establecidas en las normas vigentes”.

En el informe periodístico se señaló que Tania Rodas también contrató a Yuliana Horna Vigil como subgerente de Promoción Social. La funcionaria es la esposa del excongresista César Vásquez Sánchez, quien pertenece a las filas de Alianza Para el Progreso, el mismo partido de Rodas.

“La conozco a ella desde Chiclayo, ella ha trabajado en Chiclayo, y sé de su capacidad, sobre todo de trabajo”, expresó Tania Rodas sobre Horna Vigil, tras confirmar que sí sabía que es cónyuge de su correligionario.

Otro cuestionamiento

Por su parte, Georgette Farfán Guevara, quien es acusada de adjuntar en su hoja de vida una falsa Maestría en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), obtenida supuestamente en febrero del 2020, se defendió de las denuncias en su contra.

Esos estudios le permitieron a dicha funcionaria ser ascendida y nombrada como jefa de la Oficina de Atención Ambulatoria de la Red Prestacional Rebagliati, con un sueldo de 11 mil soles, durante la gestión de Carhuapoma.

Ante ello, Georgette Farfán Guevara, en diálogo con Panorama, responsabilizó a José Romero Oscco y Roberto José Bedón, los asesores de Mario Carhuapoma, de haber introducido en su hoja de vida dicho título falso.

“Porque ese currículum que ellos presentan no es parte de mi file, esa maestría yo no la he adjuntado a mi file, mi expediente no ha sido de esa manera, ellos han tenido la manipulación”, expresó a Panorama.

Incluso, señaló que ambos asesores son los que se encargan de seleccionar de manera informal a las personas que serán designadas en puesto clave de EsSalud. Contó que el mismo Carhapoma le propuso el cargo de la Dirección de Órgano y Trasplante, pero que no acepto porque, según dijo, no era su especialidad.

“(Carhuapoma) toma el nombre del presidente (Pedro Castillo) para todo el mundo, pero eso lo hace porque él quiere hacer y deshacer de EsSalud, las cosas se están haciendo de forma informal”, manifestó.