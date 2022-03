En toda relación familiar, amical y sentimental pueden existir una serie de desacuerdos que hablados y conversados adecuadamente, pueden solucionarse. No obstante, para una pareja en Los Ángeles, en Estados Unidos, estas “peleas” no existen.

Y es que, de acuerdo al testimonio de ambos, en 30 años de relación sentimental que han sostenido, que incluye siete hijos, nunca han discutido. ¿Acaso ello es posible?

La insólita historia de Hannah y Blair fue contada en un canal de televisión trasmitido por la ciudad estadounidense. La primera se desempeña como una coach de vida y el segundo se dedica al marketing digital y aseguran que nunca han discutido o han mantenido una riña.

“Decidimos desde el principio que nuestro matrimonio era lo suficientemente importante como para desarrollar las habilidades de comunicación”, asegura la pareja.

“Nuestros padres tienen relaciones saludables desde hace mucho tiempo, aprendimos qué hacer y qué no hacer, observándolos”.

En sus palabras, aceptan que han experimentado sentimientos de ira y que ello es humano. Sin embargo, aseguran que este tipo de sentimiento se da por “la falta de un adecuado diálogo y comunicación asertiva”.

Es así que decidieron impedir que la falta del diálogo y de la intención de solucionar un problema no exista en su relación. Inclusive, se animaron a compartir con el público una serie de consejos: compartir sentimientos y emociones, desafiarse para crecer, leer el lenguaje corporal, no irse a dormir enojado, evitar la palabra “deberías”, comunicarse, y no ‘sabotear’ algo si es bueno.