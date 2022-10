Estafadores están usando la imagen del médico peruano Elmer Huerta y de la periodista de América Televisión Alvina Ruiz para promocionar un producto que asegura “recuperar la vista en pocas semanas”.

El matinal América Noticias informó los falsos avisos se comparten en redes sociales como Facebook. En uno de estos aparece la periodista Alvina Ruiz, en una imagen que es acompañada por un mensaje que invita a ingresar a esta publicidad engañosa que promociona unas gotas.

Una vez que el usuario da clic ingresa a un portal web de la clínica de ojos Futuro Visión que ofrece servicios de Oftalmología.

Imagen de la periodista Alvina Ruiz promocionando unas gotas para ojo. (Captura: América Noticias)

También, a fin de dar credibilidad al engaño, existe otra publicación en la que se muestra al doctor Huerta, médico especializado en oncología, prevención y salud pública, y nuevamente Ruiz, donde promocionan este “método de restauración de la visión”.

Elmer Huerta y Alvina Ruiz aparecen en otra publicación en redes sociales en publicidad engañosa de producto para la visión. (Captura: América Noticias)

Al respecto, el médico Elmer Huerta invocó a las personas a no dejarse sorprender con esta clase de publicidad engañosa. “Hago un llamado a la población de que por favor cuando vean mi imagen en un producto que se está vendiendo es de manera falsa porque no es lo que yo hago, ni he vendido ni voy a vender. Este es el mejor ejemplo de comercio inescrupuloso y estafa al público”, sentenció.

Por su parte la periodista Alvina Ruiz informó que debido al uso de su imagen sin su consentimiento ha sido contactada por diversas personas para consultar sobre este producto. “Me han llamado por este anuncio. Ya lo he reportado a Facebook. Hago un llamado a las personas que no se dejen engañar”, dijo.

En tanto, el director de la clínica de ojo ‘Futuro Visión’, el doctor Walter Sánchez Humala, rechazó que su establecimiento sea responsable de esta publicidad engañosa y anunció que iniciará un proceso legal contra los responsables que determinarán las investigaciones.

“La clínica Futuro Visión no tiene nada que ver en nada con este tipo de gotas que son falsas, es mentira y eso deben tener mucho cuidado los pacientes. Están falsificando la página y este producto es tan peligroso que las personas tienen falsas expectativas. Vamos a tomar acciones legales para solucionar este problema”, acotó.

