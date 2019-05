Estudiante graduada en EE.UU. cruza la frontera con su toga para abrazar a su padre deportado

Una estudiante protagonizó una dolorosa escena el día en que se graduó en su escuela en Estados Unidos. Se trata de Saraí Ruiz, una joven cuyo padre no pudo estar presente porque fue deportado a México.

Cuando Saraí Ruiz tenía cuatro años, su padre fue deportado y pasó otros tres años sin verlo. Por ello, su madre y ella decidieron comprar una casa en Nuevo Laredo para estar los tres juntos y ella cruzó por 10 años la frontera para ir al colegio en los Estados Unidos.

Con los años, el esfuerzo rindió frutos y logró graduarse. Sin embargo, para ella este momento fue un tanto agridulce pues no estuvo presente su padre.

Pese a todo, el deseo de que su padre la viera con su toga y birrete fue mayor, por lo que Saraí Ruiz decidió encontrarse con su padre en el puente fronterizo y lo hizo vestida como en la ceremonia de graduación

“ Decidí ver a mi padre en el puente. Más que nada porque él no pudo venir a verme a mi graduación y yo quería que me viera vestida con mis cordones, mis medallas y los logros que había alcanzado gracias al esfuerzo de él y de mi mamá. Por eso, en cuanto terminó la ceremonia, me dirigí al puente para que mi papá pudiera verme”, contó la joven para Telemundo.

En las imágenes difundidas se puede ver cómo la joven y su padre se reencuentran y se abrazan. Ahora ella, seguirá la carrera de psicología en los Estado Unidos. “Nunca nadie nos va a separar. Sólo Dios nos puede separar”, fue lo que le dijo su progenitor.