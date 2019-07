​Eva Bracamonte Fefer presenta a su novia: "yo no me considero lesbiana" │VIDEO

La hija de la empresaria Myriam Fefer, Eva Bracamonte Fefer, reapareció en los medios luego de varios años alejada de las pantallas tras el mediático caso en el que se vio envuelta: el asesinato de su madre.

Eva Bracamonte Fefer purgó prisión durante cuatro años. Fue cuando apenas tenía 18 años en los que fue al penal de Santa Mónica y ahora, la mujer ya tiene 31 años. Ella cuenta que ya no vive en Perú y que solo está de visita pues presentará su libro.

Eva Bracamonte Fefer nuevamente enamorada

La muchacha se animó a presentar a Jimena, su novia, y pese a la relación que tiene, la expresidiaria afirma que ella no es lesbiana sino bisexual.

"Yo no me considero lesbiana, sino súper bisexual, aunque haya cada vez más gente que crea que eso no existe. Me encantan los chicos pero siento que la gente vea esto (su relación), es importante también y no pasa por exponerme sino que porque siento que esta lucha es de todos", señaló.

Su novia Jimena no reparó en elogios hacia Eva Bracamonte y precisó que no le importa el pasado que tuvo la jovencita y las etiquetas que se le pusieron tras el asesinato de su madre.

"Es una persona que tiene una sabiduría de vida. He ido dos veces con ella al penal y esto es como ponerle cara a todos lo que me ha contado y son grandes personas", expresó Jimena, quien acompaña a Eva Bracamonte Fefer a hacer voluntariado al penal.

Eva Bracamonte explica por qué no quiere ser madre

La mujer precisa que no quiere tener hijos pues asegura que el mundo está muy poblado para traer más niños al mundo. Por el contrario, Eva Bracamonte no descartó adoptar a un pequeño.

"Yo, por ejemplo, no quiero tener hijos y tengo claros los motivos, creo que hay demasiada gente en el planeta. Creo que adoptaría si es que siento la necesidad de ser madre", puntualizó.