Eva Bracamonte reaparece en tv y revela cómo recuerda a su madre Myriam Fefer│VIDEO

Eva Bracamonte reapareció en la televisión para revelar que presentará su libro en los próximos días.

En entrevista con Día D, Eva Bracamonte contó que regresó al Perú para la presentación de su libro, titulado Más allá del muro, que se realizará el próximo domingo en la Feria del Libro.

Desde la casa donde ocurrió el recordado crimen, Eva Bracamonte contó cómo nació la idea de escribir su libro: "la motivación que me ha llevado a escribir un libro es justamente hablar de lo que muchos de nosotros no hemos querido ver durante mucho tiempo, que es el mundo penitenciario, la cárcel (...) no me interesa escribir un libro basado ni en mi vida, ni en mi familia, ni en la muerte de mi madre. No hablo desde Eva Bracamonte, persona a la cual le pasó esto. Son los descubrimientos de una persona que acaba de entrar a un mundo que absolutamente diferente a todo lo que conoce. Lo pude haber escrito yo, lo pudo haber escrito cualquiera de mis amigas".

Recuerda a su madre

En otro momento, la hija de Myriam Fefer señaló que heredó la fortaleza de su madre: "Yo creo que ya era fuerte, para mí la fortaleza es algo que heredé de mi mamá. Pero ponerlo a prueba, de la manera en que lo que tenido que poner a prueba, es otra cosa".

Además, desde esa vivienda, Eva Bracamonte reveló cómo recuerda a su mamá: "Miro al jardín y me acuerdo de mi mamá medio cala** tomando sol, tomándose un vodka con jugo de naranja y mojándose con la manguera (...) Aquí están todos mis mejores recuerdos de niña".