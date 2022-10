Miles de jóvenes llegaron hoy, domingo 23 de octubre, desde muy temprano a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para rendir el examen de admisión y así alcanzar un cupo en el área de Ciencias de la Salud. Sin embargo, muchos de ellos no lograron entrar a la casa de estudios por diversos factores.

Una postulante denunció en diálogo a RPP Noticias que no pudo ingresar a la universidad para rendir la prueba debido a que no contaba con el carnet de postulante. Explicó que ella intentó descargar este documento en varias ocasiones, pero la página de la San Marcos estaba fallando.

“Hace tres días yo ingresé a la página de la OCA y no pude descargar mi carnet, ayer también lo mismo. No nos dan la facilidad, al menos una solución. Se supone que hasta un día antes se puede descargar el carnet de postulante. Hace tres días que falla y yo no lo he podido descargar. Me he acercado a las personas que nos están ayudando aquí y no nos han dado ninguna solución. La página que no carga y me parece una falta de respeto para todos nosotros. Hace dos horas hemos estado aquí diciéndoles que no se podía descargar el carnet, pero nadie ha salido a hablar”, señaló.

En tanto, otra postulante también se quedó sin rendir el examen de admisión tras sufrir el robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI). “A mí me han robado el DNI cuando he salido de mi casa. Yo he ido a denunciar. Tengo la copia de la denuncia, mi DNI impreso. He pagado para otro DNI, tengo el carnet completo. Me dejaron pasar, estaba dentro del salón y me dijeron que validara mi copia de DNI. Fui al primer piso y me dijeron que no podía pasar porque necesitaba el DNI o C4, yo no puedo sacar el C4, entonces me sacaron de la universidad” , señaló.

Examen de admisión San Marcos: postulantes denuncian que no pudieron descargar carnet para rendir prueba

Por su parte, otra joven señaló que tampoco pudo rendir la prueba porque no tenía su carnet de postulante. “Sucede que no me han dejado entrar porque no tenía la carne de postulante. A mí se me extravió, cuando he intentado volverlo a imprimir desde la página no me permite porque había una fecha límite, cosa que han avisado por Facebook y yo no tengo Facebook”, señaló a TV Perú Noticias.

“Muchas personas han tenido el mismo problema, simplemente por un papel no me han dejado ingresar, pero acá está mi código de postulante, mi ficha de pago, está donde voy a dar mi examen. Estoy desde las 7:30 a.m. acá, he ingresado, me han sacado, me han dicho que me iban a ayudar y me han dejado acá. Lo peor es que no nos dan una solución, no dan la cara. No soy la única, ya muchas personas se han ido. Creo que como universidad debería haber una base de datos. Me ha pasado en otro proceso de admisión que a muchas personas se les extraviaba ese papel y les ayudaban a imprimirlo adentro, pero esta vez no nos han dejado porque hay una fecha límite, pero eso no está en el prospecto. Recién ellos lo han avisado por Facebook, ni siquiera por correo ”, puntualizó.

