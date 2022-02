El exministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló este domingo que sí tiene “observaciones a la trayectoria” del nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, a quien se le cuestiona por haber promocionado agua arracimada, así como un método de detección del cáncer en un minuto.

“Por supuesto que tengo observaciones a la trayectoria del ministro (Condori), pero si el presidente (Pedro Castillo) ha decidido mantenerlo por las razones que sea, que asuma la responsabilidad de llevar adelante la salud de la mejor manera, que no se encapsule, que convoque, que se siente a conversar con las instituciones que lo han cuestionado y buscar caminos para avanzar en la salud”, aseveró Cevallos en entrevista a Exitosa.

“Lo que no puede pasar es que nos paralicemos. Y esto no quiere decir que voy a tomarme la píldora y decir que no hay cuestionamientos en la trayectoria del ministro porque sí las hay, Pero es el ministro que tenemos, el presidente lo ha respaldado públicamente, esperemos entonces que, de la talla, que realmente mejore la salud, que corrija los errores que seguramente se han cometido en estos años”, puntualizó.

Asimismo, el exministro indicó que ha conversado con el titular del Minsa y le ha señalado que hay temas que “deben considerarse de manera prioritaria y que hay que mostrarle a la gente que de verdad estamos con toda la intención de construir un país distinto”.

“Estos planteos que se han hecho del Colegio Médico, de otras instituciones cuestionándolo al ministro sus propuestas que no parecen serias antes que asuma el ministerio por supuesto preocupa. No está en mis manos decir este ministro debe ir o este otro no debe ir. Yo lo que espero es que si está este ministro y el presidente decide mantenerlo espero que realmente impulse la lucha, la defensa por la salud”, precisó.

SOBRE AFORO AL 100%

En otro momento, el exministro Cevallos se refirió sobre la propuesta que presentará el titular del Minsa en sesión del Consejo de Ministros para que el aforo de los espacios cerrados y abiertos sea del 100%.

“A mí me parece que cuando lanzamos las primeras medidas, algunas medidas restrictivas, la gente sintió que le estábamos apretando el cinturón, le estábamos poniendo cerrojo a la puerta de su casa, pero finalmente hemos logrado un nivel de responsabilidad y compromiso importante. Entonces si bien en las últimas semanas ha habido un cierto relajo (...) no deberíamos bajar la guardia. (...) Yo comparto la idea que tenemos que ir acercándonos, yo no diría a la vieja normalidad, sino a construir una mejor normalidad, aprendiendo de los errores y la enseñanza de la pandemia, pero hay que tener cuidado esto de lanzar el 100% de aforo en todas las circunstancias. Me parece que podríamos esperar un poco, me parece que deberíamos tener un poco de cuidado”, señaló.

Recordemos que, a través de un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del Minsa, el ministro Condori explicó que la iniciativa de tener el aforo al 100% busca impulsar la reactivación económica del país. “Estoy elaborando el documento técnico que lo voy a presentar en sesión del Consejo, para el día miércoles, y sea aprobado el aforo al 100% para que nuevamente, para que la economía se reactive”, indicó.

Exministro Cevallos sobre dejar el aforo al 100%

SOBRE MOLNUPIRAVIR

Consultado respecto a lo dicho por el ministro Condori sobre que Perú no comprará Molnupiravir, una píldora para el tratamiento del COVID-19, Cevallos explicó la autorización por parte de Digemid a este fármaco es para que puedan ser “comercializados” en el país.

“Yo fui él que envió distintos productos a Digemid para que fueran evaluados, pero no con la idea que el Estado tiene que comprarlos. (...) La idea no era que lo compre el Estado, sino que tengan autorización para que puedan ser comercializados en el país en primera instancia. Yo sí creo esta opción hay que tenerla no despreciarla”, aseveró.

