Exmiss Costa Rica acusa a expresidente y Nobel de la Paz por abuso sexual

La exmiss Costa Rica, Yazmín Morales Camacho señaló al expresidente y Nobel de la Paz de su país, Óscar Arias de abuso sexual y se sumó una denuncia más en su contra.

La también exmodelo, hizo pública la denuncia en sus redes sociales e Instagram en donde se mostró agradecimientos a los medios, pero que su abogado no le recomendó salir en sus entrevistas.

Yazmín Morales había conocido a Óscar Arias por medio del Facebook y aceptó la solicitud del expresidente porque "era un personaje que admiraba".

Sin embargo, en Semana Santa de 2015, ella fue a la casa de Óscar Arias ya que le quería regalar un libro llamado: "Con velas, timón y brújula".

"Se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada. Con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad", es lo que aseguró la exmiss Costarrica.

"Yo soy más alta que él. Sin embargo, me agarró la cabeza. Yo andaba de cabello suelto. Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él", continuó narrando la desagradable experiencia.

"No sabía qué decirle. Lo único que se me ocurrió fue: 'Don Oscar, yo tengo que irme'. Me acerqué a la puerta y él no me hizo ni me dijo nada más", finalizó.

"Por casi 4 años callé porque sabemos el temor que este personaje puede infundir. Me motivé mucho por el movimiento #MeToo. Ya no hay que callar. Las mujeres tenemos un gran poder ante las injusticias. Sea quien sea. Sé con quién estoy metiéndome, pero eso no impide que levante la voz. Y que muchas más lo hagan", fue el motivo de por qué hizo la denuncia de manera pública.

Otras denuncias

Al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias lo han denunciado previamente por tocamientos indebidos y acoso sexual.

Emma Daly es la directora de Comunicaciones de la organización de derechos humanos Human Rights Watch y contó a The Washington Post que en 1990 fue a entrevistarlo por trabajo en un hotel de Managua. En plena entrevista le tocó los senos y le dijo: “Ah, no estás usando corpiño”.

Nono Antillón aseguró que en 1986 trabajaba como asesora de prensa de Óscar Arias en la campaña electoral cuando ocurrió el acoso.

Finalmente, la médica y activista Alexandra Arce von Heroldle denunció que el expresidente se le acercó de manera indebida cuando buscó su apoyo para impulsar el desarme nuclear.

(FOTO) Oscar Arias

