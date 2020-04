El especialista en coronavirus, el profesor Kim Woo-joo, es una de las eminencias en Corea del Sur pues sus aportes son vitales en la lucha contra esta pandemia.

En una entrevista para el canal de YouTube Asian Boss Español, Kim woo-Jo dio su consejo de oro para esta lucha contra el terrible mal que ya tiene un millón de casos positivos en el mundo.

Para él, la lucha contra este mal está solo en cada ser humano, es decir, que cada uno tenga un buen sistema inmune que le impida enfermarse y hacer agudos cuadros que desencadenen en la muerte por coronavirus.

¿Por qué el virus es más letal en los mayores?

El COVID-19 es un nuevo virus que no tiene vacuna y que no puede ser tratado. Lo único que puede luchar contra el virus es tu propio sistema inmunológico. Para los que están entre la adolescencia hasta los 40 años, podrían solo tener síntomas similares a los de un resfriado leve durante una o dos semanas y luego recuperarse.

Si ya tuviste el virus, ¿puedes volver a infectarte después de la recuperación?

Sí. Eso es lo que da miedo. Hay tanto que no sabemos todavía. Normalmente cuando nos enfermamos, se tardan unas 2 semanas para que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos. Y después no nos volvemos a enfermar del mismo virus. Pero con el COVID-19 hemos visto casos en los que un paciente tuvo COVID-19, se recuperó y le dieron de alta. Pero después de 5 a 7 días, empezaron a tener los síntomas del COVID-19 otra vez. Estamos viendo estos casos de “re-activación”. Esto ocurre a veces.

¿Cómo se contrae el COVID-19? Algunos creen que se pueden contagiar solo al respirar

Hay tres maneras principales de contraerlo. Una vez que el virus infecte nuestro sistema respiratorio, los síntomas principales son fiebre, tos y dificultades para respirar. Así que cuando toses o estornudas, produces gotículas.

¿El ojo se puede infectar también?

Sí, a través de la membrana mucosa. He oído rumores que decían que alguien se infectó solo por mirar, pero eso es falso.

La forma de infección más común es a través de gotículas. La segunda es cuando estornudamos y tenemos secreción nasal, solemos limpiarnos la nariz con las manos, ¿no? Lo hacemos casi de manera inconsciente. Ahora el virus está en nuestras manos. Luego te doy la mano. Ahora te he transmitido el virus por contacto directo. Esa es la segunda manera. Finalmente, cuando un paciente tose o estornuda, sus gotículas llegan a superficies cercanas como mesas, picaportes o teclados. Entonces el virus puede sobrevivir en cualquier sitio durante unas horas hasta más de 3 o 4 días. Sobre papel o sobre nuestra ropa, el virus no puede sobrevivir tanto tiempo.

En el caso del papel, quizá dura un día. Depende de la temperatura y de la humedad. Por ejemplo, en invierno aquí en Corea, hace de 5 a 10 °C con 30% de humedad, y el virus puede sobrevivir por mucho tiempo. Encima de una mesa como esta, podría durar de 5 a 7 días. Así que cuando tocas la superficie después de unas horas, el virus en tus manos sigue vivo. Imagina tocarte la cara con eso.

¿Ponerse lentes también ayudan?

Claro. Dije los ojos, la nariz y la boca porque tienen membranas mucosas dentro. Está dentro de tus párpados y nariz. E igualmente en tu boca. El virus no puede atravesar la piel. Estas membranas mucosas tienen un receptor llamado ACE2. El virus tiene que pegarse a estos receptores. No tenemos receptores en la piel. Nuestra piel en realidad actúa como una especie de barrera. El virus no puede entrar por las orejas.

¿Ponerse mascarilla es efectivo?

Es definitivamente efectivo. Según las investigaciones, los profesionales médicos que se ponen mascarillas tienen probabilidades significativamente más bajas de infectarse que los que no se ponen mascarillas. En Occidente como en Europa y EE.UU. no es muy común ver a la gente con mascarillas puestas. El Cirujano General de EE.UU. dijo que no hacía falta ponerse mascarillas y la OMS recomendó a la gente que no se pusieran mascarillas. Pero yo no estoy de acuerdo.

