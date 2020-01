Las elecciones congresales están a la vuelta de la esquina y, a pocos días de celebrarse, ocurrió la tragedia en Villa El Salvador, donde un camión cargado de GLP tuvo una fuga de gas que terminó por explosionar e incendiar varias viviendas.

Los heridos se cuentan como más de 40 personas, quienes han sufrido quemaduras que los tienen en cuidados intensivos y con pronóstico reservado. Por ello, el Ministerio de Salud invocó a los peruanos a donar sangre pues no se daban abasto.

La convocatoria fue total y las personas llegaron en multitud hasta el Instituto de Salud del Niño de San Borja.

Pero lo que más llamó la atención fue que, en redes sociales, ha circulado la foto de una candidata, quien responde al nombre de Susana Gutiérrez Rivera.

La postulante llegó hasta el nosocomio pero lo hizo con su polo de campaña en el que se ve el logo de su partido así como el número con el que postula.

"Campaña en plena desgracia? espero que no, porque no puedes aprovecharte de una desgracia para hacer tu cherry. Susana Gutiérrez Rivera, N° 16 de Podemos Perú, se acercó a donar sangre con su polo de campaña, las personas que estábamos a su alrededor le empezamos a preguntar si había venido hacer campaña porque no consideramos que era el lugar, ella no escuchó bien y nos dijo gracias, es lo que toca, venir apoyar, a lo que una señora le dijo, está bien lo que dices pero no vengas con el polo de tu campaña si quieres ayudar y ella respondió que venía de hacer su campaña y que por eso estaba con ese polo. No sé si será verdad o mentira porque no es mi amiga, ni la conozco, pero si lo ha hecho por figurar eso la pintaría de cuerpo entero y sino, pues que buena persona que es, pero por lo que veo le falta apoyo a su alrededor, ya que lo mejor que hubiera hecho sería voltearse el polo o antes de venir al hospital le hubiera pedido a alguien que le alcance un polo en el hospital ya que como política debe saber el impacto que puede generar", escribió la denunciante.

La lluvia de críticas no se hizo esperar en contra de Susana Gutiérrez Rivera, quien se defendió argumentando que estaba haciendo campaña y vio la convocatoria por lo que acudió con lo que traía puesto.

"Si estuviste presente y fuiste quien tomó la foto, creo que sabrás; además, que hice mi cola, me senté y no hice ningun acto de campaña, fui para ayudar, dejé de lado mi recorrido de campaña y asistí al llamado de donantes de sangre organizado por el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, (no es la primera, ni la última vez que lo hago), lamento que el pequeño estampado en mi polo haya incomodado a alguien; sin embargo, creo que lo que nos debería incomodar e indignar es la indiferencia de la gente ante esta tragedia.

Siento que tu queja es una incomodidad resultado de una mala interpretación, no me gustaría pensar que andamos por ahí juzgando a la gente o desacreditándola con otras intenciones. Por último, te diré que no me tomé ninguna foto, no repartí ningun volante y de no ser por esta foto, nadie hubiera sabido que fui, estos actos se hacen con el corazón y no para la foto. Te agradecería que no politices un acto que yo no hice mediático. Gracias", fue la respuesta de la postulante.