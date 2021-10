La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, en prisión acusada de golpista, escribió en un muro de su celda en prisión un mensaje en el que cuestiona al Ministerio Público y al Poder Judicial, a los que acusa de estar al “servicio” del Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), de llevarla a la “indefensión”.

Una fotografía del mensaje escrito por Áñez fue compartida este martes en sus redes sociales, que son administradas por sus familiares, junto a otra imagen donde está transcrito el texto y se explica que fue “escrito en la pared de la celda” donde la exmandataria transitoria se encuentra desde marzo pasado.

“Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos, me tienen en total indefensión, procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor. Sin Justicia independiente no ha democracia”, señala la primera parte del mensaje.

También critica a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes les dice que “son una vergüenza” porque pretenden “desconocer” su mandato como presidenta interina de Bolivia, al que accedió según la Fiscalía por un golpe con apoyo militar.

Áñez está en prisión desde hace más de medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto golpe de Estado de 2019.

El Gobierno de Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral -nunca probado por instancias y observadores internacionales- en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.





Solicitó medidas cautelares

El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades, aunque la corriente más cercana a Evo Morales considera que estos últimos, que debe aprobar el Parlamento, no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.

La defensa de la expresidenta solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su deteriorado estado de salud, mientras que el Gobierno de Arce demandó que esa petición se declare “inadmisible” y asegura que Áñez goza de supuestos privilegios en prisión.

La publicación de Áñez en Twitter también agradece al recientemente conformado Bloque de Unidad por su respaldo a los que considera “presos políticos”.

El derechista Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia se creó en la víspera en una reunión en la oriental Santa Cruz a la que asistieron líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y la hija de Áñez, Carolina Ribera, y representantes de plataformas ciudadanas y sectores sociales. Camacho es uno de los principales investigados en el caso golpe de Estado y ha sido citado a declarar este jueves 7 en La Paz.