Sujeto golpeó salvajemente a perrito que entró a su casa hasta causarle la muerte

Un hombre ha sido acusado de haber golpeado salvajemente a un perro que ingresó a su vivienda de Los Olivos. La mascota no resistió la brutal agresión y su diagnóstico fue lamentable.

La usuaria de Facebook Marilia Sánchez, dueña del animal, describió así el horrendo acto de violencia: "El día de ayer 16 de marzo del 2019 a las 9:30 p.m. mi perro 'Peluche' falleció a manos de Manuel Paitan Escobar este tipo cogió a mi perro de las patas traseras y lo golpeó contra el suelo de su casa con gran magnitud hasta asesinarlo, a tal grado que un niño pequeño no sobreviviría a tal ataque", se lee en la red social.

Después de ello, la joven da detalles de lo que habría hecho José Manuel Paitan Escobar con la mascota: "Luego de golpearlo reiteradas veces lo lanzó a la calle como un trapo y lo dejo tirado en la merma de su casa. La inquilina al ver este acontecimiento vino a avisarnos lo sucedido. Al saber esto mi hermana y yo fuimos desesperadas al encuentro de mi perrito y efectivamente lo encontramos mal herido, con una hemorragia que no se detenía, los ojos sobresalidos, inmovilizado, con su cabeza y orejas sangrando", se lee.

Lamentable fue el diagnóstico que obtuvo la mascota al ser llevada a la veterinaria: "Después de lo sucedido lo llevamos de emergencia y el diagnóstico del doctor fue descerebración, espasticidad general, opistotonos y nistagmos sostenidos; en otra palabras, mi perrito quedó en estado vegetal y con el cerebro destrozado". Después de ello, tuvieron que aplicarle la eutanasia al animal.

Tras esto, acusaron a los efectivos de la comisaría PNP Laura Caller de Los Olivos de no haber recibido rápidamente la denuncia: "Las autoridades al comienzo no aceptaron la denuncia porque no tenían conocimiento que todas las comisarías tienen el deber de recepcionar las denuncias contra el maltrato animal". Finalmente, esta fue puesta en dicha delegación.

Citación policial al dueño de la mascota para que rinda su manifestación