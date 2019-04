​Facebook: usuarios reportan que no pueden cerrar sesión en la web (FOTOS)

Los usuarios de la popular red social Facebook han reportado un nuevo problema: no pueden cerrar sesión en la página web.

Una vez que se da clic sobre la opción de "cerrar sesión" aparece el siguiente mensaje: "El contenido solicitado no se puede mostrar en este momento. Es posible que no esté disponible, que el enlace seleccionado haya caducado o que no tengas permiso para ver esta página".

Después de ello, se vuelve a dar clic sobre la opción y solo se ve "cargando", sin que se cierre la sesión en la plataforma.

Los cibernautas se quejaron del problema a través de la red social Twitter donde compartiendo fotografías de lo que viene ocurriendo en Facebook.

