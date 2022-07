El exministro de Agricultura, Carlos Amat y León, falleció este viernes 29 de julio a los 82 años de edad, informó la agencia Andina. Amat y León ocupó el titularato del Midagri en el gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, y en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, del 2000 al 2001.

No se detalló las causas del fallecimiento, sin embargo, el citado medio indicó que el velatorio se realizará hasta este sábado 30 de julio a las 13:00 horas en la parroquia Santa María Reina de San Isidro, y a las 14:00 horas tendrá lugar el entierro en los Jardines de la Paz de Lurín.

Se conoce que Carlos Amat y León fue formado en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1970 como ingeniero agrónomo, y obtuvo una maestría en Economía en la Iowa State University (1973) y otra en Ingeniería Agrónoma en la University of Wisconsin-Madison, en donde también obtendría su doctorado en 1988.

En su trayectoria profesional, se desempeñó como profesor emérito de la Universidad del Pacífico, donde fue decano de la Facultad de Economía en el 2007.

Asimismo, fue nombrado miembro honorario del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Economistas del Perú, y fue condecorado por su apoyo a la conservación de los recursos naturales de la Cordillera Azul por The Founders´Council of the Field Museum.

