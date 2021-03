La familia de Wilder Vargas Callupe (35), quien falleció tras la explosión de un camión cisterna en la Carretera Central (sector San Mateo) denunció que, pese a que han transcurrido cuatro días desde que el fatídico accidente, no han podido retirar su cuerpo de la Morgue Central de Lima por presuntas irregularidades cometidas durante el levantamiento y la demora de un análisis para la identificación del cuerpo.

Según el hermano de la víctima, Oliver Vargas Callupe, el cadáver fue ingresado a la Morgue de Lima sin un atestado policial ni fiscal y recién ayer, luego de que lograran contactar al fiscal a cargo, este envió los documentos necesarios para avanzar con el proceso de retiro. Sin embargo, todavía les han puesto varias trabas para poder hacerlo y velar a su familiar.

“Prácticamente están cometiendo un abuso con nosotros. El día del accidente (sábado) no nos dejaron ingresar al punto donde estaba mi hermano. Al día siguiente (domingo) fuimos a primera hora y no encontramos a ningún fiscal. El oficial a cargo nos indicó que el fiscal ya había visto (la escena y les había autorizado el levantamiento del cadáver sin su presencia. En ese momento nos llamaron para verificar que estaba su cuerpo, hicieron el levantamiento y fui acompañándolo hasta la Morgue, donde su cuerpo ingresó sin ningún tipo de documento”, denunció Oliver.

Así luce la Carretera Central luego del incendio en el kilómetro 85. Foto: Jessica Vicente / @photo.gec

Ese domingo, refirió, no le dieron explicaciones sobre esta irregularidad porque era “muy tarde”, solo les señalaron que debían hacer varias pruebas. “Ayer (lunes) hemos vuelto a ir a la Morgue y nos indican que el fiscal todavía no había trasladado ningún documento del levantamiento del cuerpo y la autorización para que puedan hacer los exámenes necesarios para identificarlo porque mi hermano llegó calcinado”, dijo. A la familia los enviaron a la Sexta Fiscalía de Turno para solicitar explicaciones, pero les dijeron que no podían hacer nada porque el caso lo tenía la Fiscalía de Matucana. “La Morgue nos dijo que teníamos que contactar al fiscal y, tras varias acciones, lograron conseguir su número. Recién tras el llamado hoy bajó los documentos”, señaló.

Pese a todas las irregularidades, comentó Oliver, hoy en la Morgue Central de Lima les manifestaron que debían hacer un la prueba biológica del ADN, el cual es enviado de Lima a Trujillo, para confirmar la identidad. “Hoy nos han dado dos opciones: si quieres llevar el cuerpo de tu hermano ahora puedes hacerlo como NN o si quieres tener el cuerpo con los papeles correspondientes tienes que venir a partir de 20 días hábiles porque la prueba tarda alrededor de ese plazo”, dijo.

Oliver denunció que solo a su papá, un adulto mayor que se encuentra angustiado y expuesto al COVID-19, le están permitiendo el ingreso a la Morgue y a él le niegan el acceso. “Es un abuso lo que están cometiendo con nosotros. Hay pruebas de que mi hermano iba en ese camión, pero no están considerando, no entienden nuestro dolor”, acotó.