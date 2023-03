Oculto, bajo la protección de una mafia de transportistas informales, pasaría sus días Sergio Tarache Parra, quien quemó viva a su expareja en la plaza Dos de Mayo, mientras la Policía lo busca.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri informó que el feminicida venezolano goza de protección de delincuentes peruanos.

Además, detalló, que tras atacar a Katherine Gómez, el extranjero y otros malvivientes, con quienes perpetraba robos en paraderos informales, fueron a la discoteca “Buhos”, en San Martín de Porres.

De otro lado, dos semanas después de su actuar criminal, recién el Poder Judicial ordenó ayer seis meses de impedimento de salida del país en su contra, por no tener arraigo establecido, mientras que la Fiscalía aclaró que el sujeto tiene detención preliminar.

Además, se conoció que Tarache Parra tiene una denuncia por violencia familiar en Venezuela por lo que fugó de su país.

Familia de víctima de feminicidio pide justicia

Mientras el paradero del feminicida es aún desconocido, Cinthya Macharé, madre de su víctima, cuestionó la lentitud de las autoridades del sistema de justicia para actuar ante la violencia contra su hija.

“Hubiera esperado que la justicia agilice los trámites, los papeleos, cuando ella todavía estaba en el hospital. Cuando ella fallece, ven la gravedad del asunto y recién agilizan los papeles, los trámites, la burocracia y todo lo demás”, refirió en RPP.

Agregó que no descansará hasta que se haga justicia; es decir, que se encuentre al culpable y pague por su delito. “Lo que quiero es pedir justicia por mi hija, no puede quedar impune la muerte de Katherine, no se puede quedar así”, sostuvo.

Para clamar justicia, hoy junto a el colectivo Familias Unidas por Justicia realizará una marcha a las 6:00 p. m. en la Plaza Bolognesi.

OJO AL DATO. Rafael del Busto, psicólogo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, dijo que los femenicidas tienen una visión posesiva de sus parejas.

