Jenny Bravo, una madre de familia que perdió a su esposo debido al coronavirus, denunció que una banda de delincuentes se hizo pasar por trabajadores de Essalud, para pedirles dinero a cambio de agilizar trámites para el cobro del seguro.

En declaraciones a América Noticias, la mujer indicó que los ladrones la llamaron y le dieron información de su esposo, lo cual la llevó a pensar que se trataba de verdaderos funcionarios de Essalud.

“Me llamaron y me dijeron que eran de Essalud. Me dieron todos los datos de mi esposo, su fecha de defunción, de nacimiento, su número de DNI, todo. Me dijeron que su expediente estaba al fondo. Me dijeron que me darían una serie de beneficios por los que tenía que pagar una cuota por gastos administrativos. En total fueron casi 10 mil soles”, manifestaron la mencionado medio.

Sin embargo, luego de haber depositado el dinero y no obtener nada de lo que se le prometió, la mujer se acercó personalmente a Essalud y le indicaron que las personas que se habían comunicado con ella no eran trabajadores de Essalud.

La familia ya realizó la denuncia en la comisaria y dijo esperar que las investigaciones den con los responsables. “Es una banda de estafadores que tiene varias denuncias en la misma modalidad”.

Sujetos se hace pasar por trabajadores de EsSalud y estafan a familia de fallecido por COVID-19