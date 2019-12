A días del reciente fallecimiento de dos jóvenes identificados como Alexandra Porras (18) y Carlos Gabriel Campos (19), dentro de un local de la conocida cadena de comida rápida McDonald’s ubicado en Pueblo Libre; familiares y amigos se animaron a realizar un plantón en el local clausurado de la misma marca en el distrito de Miraflores.

Los dos jóvenes, quienes eran enamorados, fallecieron cuando realizaban trabajos de mantenimiento en el mencionado restaurante. Alexandra fue la primera en recibir la descarga eléctrica, y su enamorado Carlos, en el afán de querer ayudarla, también sufrió fatal desenlace.

Tras este terrible hecho, familiares y amigos cercanos a las víctimas, no han dudado en salir al frente a expresar su indignación, dolor y tristeza.

“Todo estaba expuesto, no había lugar ni para salir corriendo, a mi no me van a engañar, porque yo lo he visto, no me lo han contado. Yo pido que esclarezcan todo. ¿Por qué tapan todo? Que digan la verdad. Igual nuestros hijos ya no están acá, pero por lo menos por amor a su trabajo deberían decir las cosas como son”, expresó una de las madres de familia.

“Esto es un dolor que vamos a llevar hasta el último día”, finalizó.

Miraflores

Miraflores

Familiares de fallecidos