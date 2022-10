Jayr Jesus Inca es una nueva víctima de la reventa de entradas falsas. En esta ocasión, el joven adquirió dos entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima por S/300 cada una, sin embargo, su ilusión por ver al ‘Conejo Malo’ cantando sus mejores éxitos en el estadio Nacional se esfumó tras confirmar que sus boletos no eran originales.

“Yo estaba buscando entradas para el concierto de Bad Bunny, quería dos, para una amiga y para mí. Entonces una chica llamada Brigitte se contacta conmigo por Facebook. Me dijo: ‘yo tengo dos entradas a occidente y te la dejo a tanto”. Me dijo que hablemos por WhatsApp, por ahí me enseñó fotos, pruebas, que todo parecía real, hasta yo me la creí” , contó el agraviado a América Noticias.

“Al momento que me dieron las entradas estaban adulteradas, borrosas. Para esto, ella me dijo que el chico que tenía las entradas, que las estaba vendiendo, él le proporcionaba a ella. Por las dos entradas fueron S/600″, señaló.

Estafan con entradas falsas para concierto de Bad Bunny

El joven precisó que el deposito por el pago de los boletos se la hizo a Jaime Andrés Llontop Aylas, quien presuntamente habría engañado a la chica que le ofreció los boletos por Facebook.

“Le pedía todos los días que me envié las originales porque sentía que las que me había dado eran solamente una captura. Me mandaba las mismas imágenes, le pedía que me mandara las del mismo Teleticket. Después de tanto insistirle me dijo que Andrés la había engañado, las entradas habían sido adulteradas” , sostuvo.

Tras dar con el contacto del supuesto estafador, este terminó aceptando devolverle su dinero. “ Me he contactado directamente con el sujeto, pero hasta ahora nada. Ese dinero yo lo necesito. Ya eres consiente que hay este tipo de estafas, pero a veces piensas que no te va a pasar, hasta que te ocurre y te sientes frustrado”, comentó.

Confió en Andrés

Otra joven denunció que fue contactada por Jaime Andrés para ayudarlo a vender entradas de diferentes conciertos, entre ellos, para el del ‘Conejo Malo’. Sin embargo, nunca imaginó que estas serían falsas.

“Él me contacta a mí y me dice de la nada: ‘¿quieres trabajar conmigo vendiendo entradas de Daddy Yankee, Bad Bunny y Don Omar?’. Me iba a pagar la mitad. Las entradas las vendía a S/600, S/400 y a veces como que las revendía a S/100″, señaló.

Tras aceptar su oferta, la joven les vendió entradas a sus amigos. “Él les hace llegar las entradas por Gmail. Mis amigos le plinean al chico. Y de ahí yo le estaba pidiendo la mitad que me correspondía a mí de la venta de las entradas y se cerraba, me dejaba en visto. Incluso mis amigos fueron a Teleticket a ver si las entradas eran originales y me dijeron que eran falsas. No quiso dar devolución del dinero, yo tuve que hacerlo”.

Supuesto estafador se pronuncia

Por su parte, Jaime Andrés Llontop negó que sus entradas sean falsas. “Yo sí he vendido. Ya no me quiero meter más en problemas. Yo mismo he verificado que mis entradas, las que yo he estado vendiendo, son válidas. Yo nunca me voy a cerrar, si alguien me dice: ‘Sabes que Jaime, las entradas son falsas’ Yo le doy su plata”.

