La Federación de Autos Colectivos del Perú descartó su participación en el anunciado paro del próximo lunes 4 de julio. Como se sabe, este gremio acoge a miles de pequeños empresarios de transportes interdistrital, interprovincial e interregional en autos M1.

“ No vamos a participar de ese paro del 4 de julio . Tenemos un pliego de reclamos enfocado en los autos colectivos, pero esta marcha está politizada por los gremios y nosotros no estamos de acuerdo en este sentido. Por eso no vamos a participar”, anunció Luis Huaracha Cobos, secretario general de la Federación de autos colectivos del Perú, en entrevista con la Agencia Andina.

De acuerdo a la mencionada agencia, Huaracha consideró que dicha convocatoria tendría fines ajenos de la solución de sus demandas laborales, además, estaría liderada por mafias políticas.

“La última vez que hubo un paro similar, programado por estos gremios, los tildaron de delincuentes e incluso contrataron a personas equivocadas y efectuaron vandalismo. Nosotros no queremos intervenir en este tema porque es político. No sabemos si los partidos políticos están subvencionando el dinero a estos señores y cuáles son sus propósitos”, agregó.

Federación de Autos Colectivos

Por su parte, el presidente de la Federación de Autos Colectivos del Perú, Marco Mejía Medrano, a través de un comunicado, indicó que la convocatoria de paro para este lunes 4 de julio no los representa, como tampoco la autodenominada Unión de Gremios.

“Solicitó a las autoridades competentes verificar y exigir la legalidad y legitimidad de los dirigentes que encabezan la protesta y amenazan con generar caos social, deslindando de todo gremio y grupo de personas que alientan la violencia”, informó Andina.

Respecto a los autos colectivos M1, Mejía Medrano, exigió al Parlamento y al Ejecutivo plantear proyectos de ley exclusivamente para este tipo de vehículos, deslindado que su agrupación promueva la autorización de los vehículos M2.

La Federación de Autos Colectivos del Perú agrupa a más de 3,000 choferes de 16 regiones del país, desde Tumbes hasta Tacna.

