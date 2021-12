La Feria del Libro del Bicentenario, que cierra este 1 de diciembre a las 9 de la noche, evento que tiene como objetivo visibilizar grandes obras y fomentar la importancia de la lectura para el desarrollo de nuestro país, comparte algunos títulos de reconocidos autores peruanos que los lectores pueden adquirir y que no deben dejar de leer en la feria. ¡Aprovecha las ofertas de cierre de feria!

Y líbranos del mal. Autor: Santiago Roncagliolo

¿Hasta dónde puede llegar la obediencia ciega? ¿Cuándo el silencio nos hace cómplices y culpables? Con esta trama, como afirma el propio protagonista, “cada quien se salva como puede”. Jimmy cree que su existencia es perfecta: está por entrar a la universidad, su papá es el administrador de la catedral de Brooklyn y su madre es una feliz ama de casa. Sin embargo, cuando la abuela se enferma y él decide viajar a Perú para cuidarla, el contacto con las viejas amistades limeñas de su padre le abrirá una ventana hacia un pasado que ignoraba y más le valdría nunca haber conocido. Jimmy emprende un desgarrador viaje a los orígenes que, al mismo tiempo, es un descenso a los infiernos. Una odisea personal en la cual el espejismo de la Ítaca anhelada se revela en una cruda verdad sobre el fanatismo religioso, el abuso de poder, la pederastia y una sociedad latinoamericana conservadora que es capaz de solapar cualquier crimen con tal de mantener el statu quo.

Y libranos del mal. Autor: Santiago Roncagliolo. (Foto: Difusión)

Seis capítulos perdidos y otros extravíos. Autor: Fernando Ampuero

Fernando Ampuero juega con su memoria, con su fantasía, con sus nostalgias, con su mirada a la belleza del mundo, y con todo ello, gracias a su prosa sobria y su ironía, compone una feliz miscelánea.

Este libro anhela referir lo vivido, pero también lo leído y lo soñado; esto es, combina testimonios y elucubraciones, moviéndose libremente entre la ficción y la no ficción, y, al amparo de dicha libertad, su escritura recurre a diversos géneros literarios: crónica, cuento, semblanza, ensayo, teatro. Con Seis capítulos perdidos y otros extravíos, no cabe duda, se afianza un autor curioso y evocativo en sus últimos años. Para él, más que nunca, leer es igual a soñar, y vivir, igual a jugar. Fernando Ampuero juega con su memoria, con su fantasía, con sus nostalgias, con su mirada a la belleza del mundo, y con todo ello, gracias a su prosa sobria y su ironía, compone una feliz miscelánea.

Seis capítulos perdidos de Fernando Ampuero.

El año del viento. Autor: Karina Pacheco

Un viaje que revelará la verdad sobre un pasado que es todo menos inocente.

Una tarde, poco antes de la pandemia, un encuentro imprevisto trae de vuelta a la vida de Nina un espectro largamente anhelado: Bárbara, de quien no ha sabido nada en casi cuarenta años, la mira desde la bruma del pasado. Los recuerdos emergen; los juegos, el candor y los secretos de su infancia cobran vida nuevamente; pero, esta vez, la memoria que los ilumina está desprovista de toda inocencia. Para descubrir qué sucedió con Bárbara, Nina se embarcará en un viaje que la llevará, como en un descenso a los infiernos, hasta un pueblo enclavado en los Andes que fue especialmente castigado durante los años de la violencia política. Este libro nos invita a volver la mirada hacia la época brutal del conflicto armado interno, compuesta por miles de historias anónimas marcadas por el horror, la pérdida, el desconcierto y, en algunos casos, por la redención.

El año del viento. Autor: Karina Pacheco. (Foto: Difusión)

Donde Dennis Hopper perdió el poncho. Autor: Fietta Jarque

La historia detrás de The Last Movie, película de culto grabada en el pueblo de Chinchero.

El pueblo de Chinchero —a 28 kilómetros del Cusco— estaba, en 1970, en un territorio hermoso, todavía intocado por la maquinaria aplastante del turismo masivo. Hasta ahí llegó el joven y conflictivo Dennis Hopper para rodar la que vislumbraba como una obra maestra de la contracultura hippie: The Last Movie. Era un western extraño, donde tanto como los cowboys destacaban las gentes de un lugar perdido de los Andes, en una propuesta que no era otra cosa que un corrosivo ataque a Hollywood.

Aunque la expectativa era máxima ante la nueva película del actor y director de Easy Rider, nada salió como Dennis Hopper había previsto. Durante el rodaje se tejieron cientos de rumores sobre “sexo, drogas y rocanrol”, y todo aquello le pasó factura. La crítica no entendió la película, y tampoco sus productores, que, apenas una semana después de su estreno, vetaron su exhibición durante más de cuarenta años.

Donde Dennis Hopper perdió el poncho. Autor: Fietta Jarque

Estación Final. Autor: Hugo Coya

La emocionante y desconocida historia de los peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Estación Final es un libro de no ficción que esclarece un capítulo hasta ahora desconocido en la historia de Perú: ¿hubo peruanos que murieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial? El libro revela que fueron 23 personas con nacionalidad peruana que estuvieron en los campos de concentración de Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Sobibor y Terezín. También descubre que al menos tres de ellos participaron activamente en movimientos de resistencia contra los nazis, lo que permitió salvar la vida de centenares de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron cinco años de una investigación que mezcla entrevistas, archivos y fuentes bibliográficas en el Perú, España, Estados Unidos, Israel, Grecia, Francia, Portugal y Turquía. La obra entreteje en seis crónicas la vida de esos 23 peruanos que encontraron su paradero final en los campos de concentración de Sobibor y Auschiwtz. En esta edición de aniversario, se recogen las historias inéditas de otros dos peruanos que vivieron el horror nazi.

Y líbranos del mal. Autor: Santiago Roncagliolo. (Foto: Difusión)

La Argolla peruana. Autor: César Nureña

Este libro no te cuenta historias consabidas de corrupción en el Perú, sino que te explica su más grande origen. Este importante análisis permite comprender cómo ha ido evolucionando el concepto de la “argolla” como discurso social en las diversas etapas históricas del Perú. Este ha sido interiorizado no solo por las cúpulas de poder desde discursos clasistas, racistas y colonialistas, sino también desde las prácticas cotidianas de los ciudadanos, aquellas reguladas bajo códigos morales que se expresan en las diversas significaciones: las relaciones de poder y compadrazgo, red de relaciones, favores y privilegios que generan nuevos sentidos y prácticas que redundan casi siempre en la exclusión del otro.

La Argolla peruana. Autor: César Nureña

Nada mejor hemos sido. Autor: Eduardo Lores

A veces perderlo todo es nuestra gran oportunidad para empezar de nuevo. Alfredo Arango, un empresario que ha dedicado su vida a las malas artes, pierde la memoria en un terrible accidente vehicular que deja sin vida a su mujer. Empeñado en recuperarse, entabla una relación con Irene Salomón, la psicóloga que ve su caso, y ella lo acompaña en una ruta hacia el pasado que termina por dejarlo más perplejo que antes de iniciar el recorrido. El hallazgo de un diario nos dará algunas claves para desentramar este thriller psicológico con tintes de policial en el que nada es lo que parece.

Nada mejor hemos sido de Eduardo Lores.

VIDEO RECOMENDADO

Se duplican hospitalizados por COVID-19

Se duplican hospitalizados por COVID-19 https://www.latina.pe/noticias