Si ya tienes tus planes listos para este feriado por Semana Santa, que es el jueves 14 y viernes 15 de abril, es importante que conozcas cuáles son los próximos días no laborables del 2022 para que puedas programar con tiempo tus actividades.

El gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM, emitió una lista de días no laborables para que, junto a los feriados, se pueda crear un puente de fin de semana largo con el fin de incentivar el turismo, uno de los sectores más golpeados con la pandemia. También pueden aprovechar los días para descansar y disfrutar tiempo en familia.

Si bien los feriados son días no laborables pagados y sin descanso sustitutorio en todo el país, los días no laborables son para los trabajadores del sector público. Sin embargo, los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a los días no laborables, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decidirá el empleador.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DEL 2022 EN PERÚ?

A continuación, presentamos el calendario de días feriados en el país en 2022:

Enero

Sábado 1 de enero: Año Nuevo

Abril

Jueves 14 de abril: Jueves Santo

Viernes 15 de abril: Viernes Santo

Domingo 17 de abril: Domingo de Resurrección

Mayo

Domingo 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Miércoles 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Jueves 28 de julio: Fiestas Patrias.

Viernes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre

Sábado 8 de octubre: Combate Naval de Angamos.

Noviembre

Martes 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (sector público).

Domingo 25 de diciembre: Navidad.

Ayacucho es uno de los lugares más visitados por Semana Santa (Foto: GEC)

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS NO LABORABLES EN 2022?

A continuación, estos son los feriados declarados no laborales, a través del Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Lunes 2 de mayo.

Viernes 24 de junio.

Lunes 29 de agosto.

El viernes 7 de octubre.

El lunes 31 de octubre.

El lunes 26 de diciembre.

El viernes 30 de diciembre.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Los feriados son descansos remunerados que no se compensan; mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas. La norma señala que las horas dejadas de laborar durante los días no laborables establecidos en el presente decreto supremo serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

¿PARA QUIÉNES NO APLICAN LOS DÍAS NO LABORABLES?

Las entidades y empresas privadas que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los días no laborables , y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad, indica la norma.