Fernando 'Popy' Olivera sobre postular a la presidencia en 2021: "estoy preparado para gobernar"

El exembajador Fernando 'Popy' Olivera tuvo una discreta participación en la contienda presidencial del 2016 con su famoso discurso en contra del fallecido Alan García, sin embargo declaró a Radio Nacional que no dudaría a presentarse para este 2021.

"Creo que hay mucho por hacer. Hay que organizarse. Yo ya el 2016 he postulado a la presidencia de la República porque estoy preparado para gobernar. Si me lo piden (postular), asumiré la responsabilidad que me corresponde", el fundador del Frente Independiente Moralizador (FIM).

"Es un sentido del deber, no se trata de ser candidato o de llegar a Palacio. Ya vemos hoy más que nunca que a Palacio llega cualquiera; se trata de gobernar con la verdad, con justicia", sentenció 'Popy' Olivera quien subrayó que la política necesita ser renovado por los jóvenes.

Si es que se presenta a la contienda presidencial de 2021, sería la tercera vez que lo haría con el Frente Independiente Moralizador (FIM), siendo su primera vez en 2001. En cuanto a lo que respecta al 2016, solo pudo conseguir el 2% de los votos.

