La tradicional Gran Parada y Desfile Militar que se realizaba todos los años por Fiestas Patrias, no se realizará este año debido a la pandemia por la cuarta ola del COVID-19, así lo anunció el ministro de Salud, José López Peña.

Desde Chiclayo el funcionario aclaró que el retorno del uso de mascarillas en los espacios abiertos debido al incremento de casos de coronavirus y también por el inicio de la cuarta ola de COVID-19 en el Perú.

“ Los desfiles se han suspendido. No va haber desfiles por 28 de julio a nivel nacional, no va haber. Evitemos las conglomeraciones de las personas. Eso se está incentivando ”, remarcó. No obstante, vale mencionar que la fecha en que se realiza esta clase de evento con motivo de Fiestas Patrias se desarrolla en Lima cada 29 de julio.

A finales de junio, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, deslizó la posibilidad de que la Gran Parada y Desfile Militar que se realizaba todos los años por Fiestas Patrias, volvería a llevarse a cabo con público, tras dos años de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Estamos preparando el desfile de Fiestas Patrias. Estamos viendo algunos detalles. Vamos a ver si se hace en la Av. Brasil o en el Campo de Marte como siempre se ha hecho para que nuestras Fuerzas Armadas entren en contacto con la población”, precisó en diálogo a Radio Nacional en aquella oportunidad.

Uso de mascarillas en lugares abiertos

Al consultarle respecto a las recientes declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien aclaró que no es obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos y que solo es una recomendación ante el incremento de casos COVID-19, el ministro de Salud respondió: “Hay un malentendido nada más. Como quiero decir el uso de las mascarillas es donde haya aglomeración de personas”, añadió.

Tras confirmarse la cuarta ola de COVID-19 en el Perú a raíz del aumento de contagios, el Ministerio de Salud (Minsa) comunicó el retorno del uso de mascarillas en espacios abiertos, después de que esta medida haya sido opcional durante dos meses.

En declaraciones de Jorge López, ministro de Salud, el uso de mascarilla en espacios abiertos debe ser a nivel nacional. “Cuando nosotros hemos retirado el uso de mascarillas por la vacunación, ahí quedaba un ítem, un candado que decía que si nosotros pasábamos el 5% (de casos) todos vuelven al uso de la mascarilla”, señaló al respecto.

Sin embargo, cabe precisar que el D.S. Nº 041-2022-PCM - que aprobó el uso facultativo de mascarillas en espacios abiertos, desde el 1 de mayo - no especifica ningún punto sobre la cantidad de contagios requeridos para que dicha obligatoriedad regrese.

La norma publicada el 23 de abril señala lo siguiente: “Es obligatorio el uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para circular por las vías de uso público y en lugares cerrados. En los departamentos que tengan el 80% de cobertura de vacunación contra la COVID-19 de personas de 60 años a más con 3 dosis y el 80% de cobertura de vacunación contra la COVID-19 de personas de 12 años a más con 2 dosis, es opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos, siempre que se garantice el distanciamiento físico o corporal, medidas que podrían modificarse de acuerdo con el contexto epidemiológico”.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministro de Salud, Jorge López, informó que el uso de mascarillas en espacios abiertos vuelve a ser obligatorio a nivel nacional tras el aumento exponencial de los contagios en las últimos semanas. Conoce todos los detalles.