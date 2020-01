Fonavi: Ex aportantes preocupados por no figurar en la sexta lista [VIDEO]

A pocas horas de que un buen grupo de fonavista comience a cobrar la devolución de sus aportes, son varios los ex aportantes que asisten a la Comisión ad hoc del Fonavi para solicitar información.

Varios de ellos se mostraron sorprendidos al no figurar en la lista y otros dieron a conocer su incertidumbre al no saber cuándo podrán cobrar. Asimismo, algunos ex aportantes indicaron temer que con el cambio de Gobierno, el pago de las devoluciones se trunque.

Por lo pronto, largas colas se forman en los exteriores de la sede de la Comisión ad hoc del Fonavi, ubicado en el jirón Carabaya, en el Cercado de Lima.

FECHA PARA COBRAR

Un nuevo grupo de 47,680 personas, que aportó al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) entre 1979 y 1998, podrá cobrar su dinero desde este jueves 28 de abril en cualquier oficina de atención del Banco de la Nación.

Estos fonavistas integran el sexto padrón de beneficiarios que aprobó la comisión ad hoc encargada de efectuar la devolución de los aportes, mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Para cumplir con el procedimiento, el organismo destinará a la entidad bancaria nacional un fondo de 63 millones 509 mil 925 soles, dinero que será distribuido en la cuenta individual de cada exaportantante.

Al igual que en anteriores devoluciones, para que una persona conozca si figura en la lista de beneficiarios tiene que ingresar a las páginas web de la comisión ad hoc: www.fonavi-st.gob.pe o www.fonavi-st.pe.

En estos portales deberá seleccionar el botón “Consulta del Padrón Nacional de Fonavista - Sexto Grupo de Pago”. Luego, colocar su número de DNI, reproducir el código que aparece en pantalla y darle clic a consultar.

Para Andrés Alcántara, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, esta cantidad revela que el proceso de devolución es lento, pues en el país hay más de un millón de exaportantes.





