Esperanza, compañerismo, valentía y trabajo duro son algunas de las sensaciones que transmiten los rostros de “Las mujeres del Bicentenario en Salud”, una muestra del fotógrafo de EsSalud, Carlos Domínguez, hijo del laureado reportero gráfico peruano Carlos “Chino” Domínguez, cuyo propósito es reivindicar el trabajo de doctoras, especialistas, enfermeras, etc., que se han hecho presentes en tiempos de coronavirus.

DOCUMENTACIÓN. “Cámara en ristre, me ha tocado plasmar a diario el drama del enfermo con la COVID-19, pero también la lucha de la doctora, la enfermera, la asistenta; mujeres que luchan para salvar vidas en peligro”, se lee en una publicación de Facebook del “Chino” Domínguez en la que narra cómo ha sido su trabajo en estos más de dos años.

MUJERES EN PRIMERA LÍNEA. Carlos decidió retratar al personal femenino luego de presenciar un injusto reconocimiento a quienes, desde su opinión, no se lo merecían. “Se me metió en la cabeza, ¿por qué no premiarlas con un retrato a cada una de ellas, que están detrás de esta lucha? Ahí nace mi idea, a raíz de darle la contra a esas personas que premiaron y que eran amigos de la presidenta (de EsSalud) o, quizás, del gerente”, sentencia.

HOMENAJE. Durante sus constantes recorridos por salas UCI y áreas críticas en hospitales, pudo conocer de cerca al personal que a diario y en extenuantes jornadas se enfrentaba cara a cara con el virus. “Yo he visto el potencial fuerte de las mujeres. Si hago un balance, entre hombres y mujeres que han estado en la pandemia, yo creo que el mayor porcentaje son mujeres; las he visto en carne propia”, cuenta el reportero con más de 20 años de experiencia en el sector salud.

A través de sus redes sociales (IG: chino_dominguez_24), se puede acceder a la galería “Las mujeres del Bicentenario en Salud”. Se estima que este mes su trabajo ya estará terminado y podrá transformarse en una exposición itineraria que será expuesta en diversos centros asistenciales de EsSalud.

“SUERTE”. Domínguez aclara que trabajar para EsSalud no se limita a seguir a un funcionario. Desde el primer caso de COVID-19, su labor ha sido imparable, incluso cuando el Perú atravesó su peor momento, con un deceso cada 5 minutos. “He tenido mucha suerte de no contagiarme, he vivido situaciones bien complicadas”, recuerda. Al mismo tiempo, concluye, que estos tiempos lo han convertido en un profesional más humano y empático. “En estos momentos, lo más importante es el gran apoyo”, finaliza.

+30 mujeres. Han posado para el lente del reportero gráfico. Las fotos están acompañadas con una breve descripción de su especialidad y trabajo.

OJO AL DATO

Talara, Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Tacna, Puno, Juliaca, Ucayali e Iquitos, son algunas de las provincias que recorrió Carlos Domínguez durante la pandemia. “Fui una de las primeras personas que viajé a Iquitos, el hospital era un caos”, recuerda.

Desde marzo del 2019, ha recorrido casi todas las salas UCI del país por su trabajo. Hasta el momento no se ha contagiado de COVID-19.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Luciana Fuster llega a ‘Habacilar’ para ‘oficializar’ a Patricio Parodi: “lo que se ve no se pregunta”

Derrame de petróleo: organizaciones promueven donaciones para limpieza del mar y rehabilitación de la fauna

Limpiador de Repsol pide “legalizar la marihuana” cuando le piden su opinión sobre el derrame de petróleo

Niño envía mensaje a otros menores para inmunizarse contra el COVID-19: “Que se vacunen para estar protegidos y así jugar tranquilos”