Ozzie Risso ha logrado sobresalir en redes sociales con un contenido de gran utilidad en el que brinda consejos de fotografías para que sus seguidores saquen el máximo provecho de la cámara del celular. De esta manera, busca darle un detalle especial a las fotos en base a su experiencia como fotógrafo.

“El contenido que hago es propio, es un contenido que nace a partir de mi estilo de vida, vivencias y las tendencias que se encuentran en las redes sociales. Mezclo un poco de cultura urbana, moda, música y la fotografía dando así un estilo único el cual ya muchos seguidores conocen. Al final el arte es subjetivo y cada uno lo hace a su manera”, afirma el creador de contenido presente en Instagram y Tiktok.

Ozzie uenta que decidió abrir su cuenta a raíz del brote de la pandemia. “Desde la pandemia muchas cosas cambiaron, muchas personas dejaron sus trabajos y emprendieron en lo que les gusta. Es ahí cuando me animo a dar tips básicos de fotografía y video con celular que uno puede aplicar desde la comodidad de su casa. De todas maneras, es un nicho que no pensé llegar, pero con el tiempo se dio y pude ayudarlos con la información que les brindó”, detalla.

El joven fotógrafo es consciente de la fuerte conexión que se puede dar con las comunidades y los creadores de contenido. “Instagram es la plataforma que uso desde el 2017 y con el tiempo he podido formar una comunidad sólida que apoya todo lo que hago y sobre todo que me han visto crecer desde que recién empecé. Pero no quiero descartar que Tiktok me abrió las puertas a llegar a un público de todo el mundo, con más de 650 mil, he podido llegar a muchos países como México, Argentina, Colombia, Chile, India, Rusia, etc. En tan solo 2 años pude tener ese gran alcance de seguidores y eso mismo fue lo que usé como herramienta para poder hacer virales mis contenidos en esta plataforma”, refiere.