El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde este jueves 14 de julio las lloviznas en Lima y Callao se incrementarán.

“Para esta semana se esperan lloviznas, cielo cubierto en el transcurso del día, que la temperatura máxima promedio esté en 17°C. La humedad en las primeras horas sobre un promedio de 95% y con lloviznas bastantes ligeras”, detalló la ingeniera Raquel Loayza en diálogo a TV Perú Noticias.

Lloviznas incrementarán en el transcurso de la semana, adelanta el Senamhi. Fotos: Julio Reaño/GEC

Asimismo, aseguró que las lloviznas aumentarán en los próximos días. “Incluso se van a incrementar más a partir del 14 (de julio)″. En esa línea, explicó que el descenso de la temperatura se debe al incremento de vientos del sur y a La Niña Costera. “Esta niña nos trae bastante humedad. Si el mar está frio entonces el aire, el entorno está frío”.

Se registran lloviznas en distritos de Lima

De igual forma, la ingeniera adelantó que para estos días también se espera el descenso de la temperatura máxima debido a que no habrá brillo solar. “Todo el día Lima va a estar cubierto de estas nubes en el cual la temperatura máxima estará en promedio de 17°C”.

“La temperatura mínima está entre 13°C y 14°C. No hay mucha diferencia entre la mínima y la máxima, el rango es bastante pequeño. Acá el problema es la temperatura máxima, no se eleva porque está todo el día cubierto, no hay brillo solar, por eso tenemos bastante sensación de frío”, añadió.

En otro momento, la especialista recordó que el último domingo se presentaron lloviznas en diversos puntos de la capital. “Hemos tenido (lloviznas) en el transcurso del periodo nocturno y ahora en la madrugada. El acumulado ha sido de 0.2. Esta llovizna ha sido bastante ligera y generalizada en la ciudad capital”.

“Lo que sí se está incrementando en las primeras horas de la mañana es la humedad. Estamos en un promedio de 96% de humedad”, añadió.

#Infórmate Llovizna en distritos de Lima y Callao está asociada al incremento de viento y humedad. Recuerda está vigente el aviso de incremento de viento en costa. pic.twitter.com/r5zkkm1x3f — Senamhi (@Senamhiperu) July 11, 2022

