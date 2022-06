Por tres días consecutivos, Lima Metropolitana vivió noches extremadamente frías con temperaturas por debajo de los 10.3°C, lo que ha provocado que la ciudadanía saque sus prendas más abrigadoras para evitar contraer enfermedades que van de acorde con la estación de otoño e invierno, la cual está próxima a iniciar el 21 de junio.

Al presentarse temperaturas bajas que no se han sentido desde hace más de 50 años en la capital, las personas han comenzado a comprar abrigo de cama más grueso. Además, las autoridades de Salud han instado a los ciudadanos vacunarse contra enfermedades como la influenza y el neumococo, sobre todo a los niños y adultos mayores que forman parte del grupo más vulnerable.

Incrementan infecciones respiratorias

Debido a que el clima está cada vez es más frío, especialistas en salud advierten que enfermedades respiratorias como neumonía, neumococo, crisis asmáticas, influenza y faringitis han aumentado a niveles pre pandemia.

“Ahora estamos volviendo a una normalidad y las medidas se han flexibilizado la incidencia de casos ha vuelto a aumentar incluso a valores muchos más altos de lo que teníamos en el año 2019″, comentó Mario Paredes, neumólogo del Seguro Social de Salud (EsSalud), en diálogo a TV Perú Noticias.

Aumentan casos de infecciones respiratorias

Por su parte, el neumólogo, Oscar Gayoso, advirtió que como sociedad no hemos mejorado la capacidad para tener abrigo para la población. “Las casas en Puno todavía no tienen calefacción. No tenemos centros comunales de refugio donde en una oleada de frío la gente pueda ir para y recibir abrigo, calefacción, un lugar seguro para los niños o personas mayores. Las casas no están preparadas, las casas muy antiguas de la sierra que tenían su techo de paja y de paredes gruesas conservan mejor el calor que las casas que hacen ahora con ladrillo y calamina”, señaló.

Ambos especialistas resaltaron que estas enfermedades respiratorias se contagian por falta de ventilación, por los aerosoles que emite la gente al hablar, al estornudar o toser.

“Un ambiente cerrado que tiene menos de una ventilación por hora es el lugar ideal para que nos infectemos. Ahora vamos a tener el problema que en el trasporte público van a cerrar las ventanas porque hace frío. Si te abrigas bien, no hay problema. El virus viene porque te aglomeras, cierras las puertas, las ventanas. El uso de la mascarilla nos ayuda a evitar contagios”, explicó Gayoso.

En tanto, la doctora Pamela Jump, pediatra del Hospital de Emergencia Villa El Salvador, indicó a Andina que actualmente las infecciones respiratorias se incrementaron en más del 100% en niños menores de dos años debido a las bajas temperaturas.

Aumenta demanda de frazadas

Ante las noches frías que se viven en Lima, la demanda de frazadas aumentó en la capital y es que los ciudadanos buscan ropas abrigadoras que los mantengan calientes durante esta época del año.

Desde la cuadra 7 del Jr. Montevideo, en el Cercado de Lima, el comerciante Germán Luis, quien vende desde hace 20 años frazadas en la zona, comentó que usualmente cuando las temperaturas bajan en la capital, los ciudadanos acuden a adquirir ropa de cama más abrigadora.

“Ha aumentado la venta por la misma razón que se está en la época de invierno”, comentó. De acuerdo a RPP Noticias, los precisos de colchas, edredones, de piel de carnero van desde los S/24 a más. También hay sabanas de polar y forros de almohadas para mantenerse bien abrigados.

Aumenta demanda de frazadas

¿Cómo será el invierno?

Si bien el invierno está próximo a iniciar el 21 de junio, Lima y otras regiones del país han registrado noches extremadamente frías. De acuerdo a Raquel Loayza, especialista de subdirección de predicción metereológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el miércoles 15 de junio se registró el día más frío de lo que va del año desde hace 55 años.

“En el año 1967 se registró 7.2 °C en la zona este de la capital, que están alejados del mar. Hoy también, jueves 16 de junio, amaneció la zona este de la capital con 8.6°C una noche extremadamente fría, ya son dos noches extremadamente frías”, señaló.

Respecto sobre cómo será el invierno en el país adelantó que vamos a “tener un incremento de la humedad”. “Por ejemplo hoy en día estamos amaneciendo con una humedad de 93% a 95%. En el invierno la humedad es de 98% hasta 100% cuando tenemos niebla. Eso hace que incrementemos más la sensación térmica de frío, pero históricamente viendo la climatología, agosto, setiembre, son los meses de mayor frío, y en esos meses también se han reportado temperaturas bajas. El 7.2 °C se registró en agosto de 1967″.

No confiarse del brillo solar

En otro momento, la especialista instó a la ciudadanía a no confiarse del brillo solar que se registran algunos días en la capital. “El sol ahora no está calentando tanto como en verano porque el astro está en el hemisferio norte. En nosotros tenemos brillo solar, la temperatura que está llegando en la zona este es la más caliente, de 21°C. La población al ver este brillo solar se confía mucho, pero está habiendo incremento de vientos, por lo que se recomienda abrigarse, no a los cambios bruscos de temperatura, no excederse a tomar bebidas frías, sobre todo a los niños y adultos mayores quienes son los más vulnerables”.

SENAMHI SOBRE FRÍO EN LIMA

Recomendaciones

Sigue estos consejos para cuidar tu salud durante la temporada de bajas temperaturas:

Ventila los ambientes donde te encuentres.

Abrígate adecuadamente cuando hace frío.

No te expongas a los cambios bruscos de temperatura

Vacúnate contra la influenza y el neumococo.

Juntos venceremos al frío. Foto: Ministerio de Salud

