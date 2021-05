Una mujer adulto mayor, identificada como Gloria Petrovich, denunció que suplantaron su identidad en la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa).

Según contó, el pasado 23 de mayo, cuando fue a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el centro de Salud ‘Real San Felipe’ se dio con la ingrata sorpresa de que figuraba como una de las personas que ya había sido inoculada.

“Me robaron mi vacuna contra el covid-19. Acompañando a mi esposo a vacunarse, aproveché en vacunarme yo también porque aún no figuro en el padrón a pesar que estoy en el rango de edad a vacunarse. Oh sorpresa, no pudieron vacunarme porque en el sistema figuro que he sido vacunado el 24 de abril en el Centro de Salud de Surco. ¿Cómo puede ser, si por esa fecha aún estaban terminando de vacunar a los de 80 años? ¿Quién me suplantó? ¿Quién se robó mi vacuna? Ahora tengo que esperar la investigación del caso y que me reprogramen”, escribió en su cuenta de Facebook.

El programa ‘Mujeres al Mando’ se comunicó con esta señora, quien ratificó su denuncia. Ella relató que cuando se disponían a vacunarla, le dijeron “señora, usted ya ha sido vacunada el 23 de abril”.

“Le digo que no puede ser, que yo no me he vacunado. Yo vivo en La Punta, qué me voy a ir hasta Santiago de Surco a vacunarme”, agregó.

La mujer está indignada porque le han dicho que tendrá que ir hasta Centro de Salud de Surco a hacer el reclamo “porque mientras figure como vacunada no recibiré la dosis”.

“Esto es un robo y deberían penalizar a los responsables (...) Yo no creo que esto pueda ser un error humano, ya no es un error humano porque tienen constatar la foto, el DNI, toda la información de la persona”.

Gloria Petrovich comentó que ya puso la denuncia en la comisaría.

