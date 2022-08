Una joven acudió a una entrevista de trabajo para el Seguro Social de Salud, pero fue dopada y presuntamente recibió tocamientos indebidos. Según denuncian los padres de la agraviada, Rigoberto Mercado Córdova y Denis Bazán, ambos trabajadores de EsSalud, la citaron en la Playa Miller de Lince a las 4 p.m., de donde se la llevaron en un auto y estuvieron bebiendo hasta cerca de las 9 p.m.

“Ella tuvo contacto primero con su mamá, yo estuve trabajando el turno de la noche. A mí me pasan la voz como a las 9:30 p.m. a 10:00 p.m. Yo también trabajo en EsSalud en lo que es mantenimiento. Voy a verla y encuentro a mi hija dopada, mareada. Inclusive la llevo al baño y se me cae de los brazos”, detalló Martín Castañeda, padre de la agraviada, a ATV.

“Luego sale este individuo a pedirme disculpas, a pedirme perdón, me pide por su familia, por su trabajo. Yo sinceramente lo boté, le dije al policía que se lo lleve. Han sido dos funcionarios del mismo hospital. La citan por un trabajo en la playa Miller, la suben al carro, se la llevan a tomar. Mi hija no es de tomar, ella vive en una familia cristiana”, añadió entre sollozos.

Fue por entrevista de trabajo para EsSalud y termina dopada

Detalló que Denis Bazán fue quien citó a su hija y le ofreció el puesto de trabajo como secretaria. Luego llegó Rigoberto Mercado Córdova en su auto, a donde se subió la víctima. “Mi hija se ha estado comunicando con la mamá, su hermana e incluso su enamorado, quien le comenzó a hacer un seguimiento a esta camioneta en su moto. Lo ha correteado desde Lince hasta San Juan de Miraflores”.

Le realizaron tocamientos indebidos

Por su parte, Francisca Apaza, madre de la víctima, contó que a eso de las 9 de la noche su hija le envió un mensaje de WhatsApp en el que le decía que estaba “mareada y no sabía dónde andaba”. “Ahí tengo lo que ella me escribe. Yo le llamaba y no me contestaba y cuando le pregunto me dice que le quitaron el celular, que no la dejaban hablar”.

“A ella la han besado, la han manoseado, eso es lo que ella me dice”, señaló. Asimismo, precisó que fue el señor Denis Bazán quien le informó del puesto de trabajo para su hija. “Como ella ha trabajado antes ahí y se ha desempeñado muy bien, me dicen que ella estaba capacitada. Me dijo que era un puesto CAS. Me dijo que la había citado en Miller. Yo dije que raro, pero como lo conozco, no pensé nada raro”.

Según le contó su hija, nunca pisó alguna oficina para ser entrevistada, sino que todos los hechos ocurrieron en el interior del auto. “Ahí dice que han estado tomando, que el señor dice que la ha dicho. ‘vamos a arreglar con agüitas’. La entrevista nunca fue en el hospital”.

“A (su enamorado) le decía dónde está mi hija. Él la estaba siguiendo con la moto. Ella le mandó un WhatsApp pidiéndole ayuda. Estaba hecha un trapo, estaba muy mal”, aseveró.

Teme represalias

Por otro lado, el padre de la agraviada señaló que temé que los funcionarios tomen represalias en su contra, pues él y su esposa trabajan en EsSalud. “Yo soy técnico sanitario. Tengo seis años trabajando ahí”.

Además, detalló que el enamorado de su hija se encuentra detenido. “El enamorado de mi hija está detenido porque este señor lo ha denunciado por agresión. Él está diciendo que por el alto cargo que tiene nosotros nos queremos aprovechar”, señaló.

Los separan de su cargo

EsSalud informó a través de un comunicado que a también que los trabajadores del Hospital Rebagliati, Rigoberto Mercado Córdova y Dennys Romero Bazán han sido separados de sus cargos y sometidos a una investigación interna para aplicarles la medida de sanción disciplinaria de destitución, en caso se confirme su participación en los condenables hechos, adicional a las sanciones penales a las que hubiere lugar.

“La Red Rebagliati lamenta este tipo de hechos que son totalmente aislados y garantiza que todos los procedimientos de contratación de personal se rigen a las normas institucionales”, se lee.

VIDEO RECOMENDADO

Los niños de 5 a 11 años ya podrán recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Entérate de todos los detalles en este video.