El presidente del Fuero Militar Policial, Julio Pacheco Gaige, informó que el caso de la suboficial de tercera PNP Jossmery Toledo, quien publicó un video en redes sociales modelando con el uniforme policial, está siendo visto en el ámbito administrativo disciplinario y que aún no se ha evidenciado la posibilidad de la comisión de un delito de funciones.

En el video compartido en Instagram, la suboficial se muestra primero con el uniforme oficial de la institución para luego aparecer con un vestido, en un reto viral denominado ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’.

“El tema disciplinario tiene dos vertientes, la administrativa disciplinaria y la vertiente delictual. El tema de la suboficial está en el ámbito administrativo disciplinario y la delictual. En este momento, ella está en el ámbito administrativo disciplinario, porque todavía no se ha evidenciado la posibilidad de la comisión de un delito de funciones”, indicó.

Detalló que la línea administrativa de la Policía Nacional indicará, al término de la investigación, si hay razones para que este asunto pase a justicia militar.

Opinó que muchas veces existen prejuicios respecto de ciertas labores que realizan algunos policías cuando terminan el horario laboral.

“Tenemos muchas veces un prejuicio que a veces no es conveniente llevarlo. La percepción que nos hacemos de las cosas no va de la mano con la verdad. A veces nos guiamos por la percepción pero no por lo que es verdad”, indicó.

En ese sentido, señaló que si un policía culmina con sus funciones puede ejercer su profesión sin problemas, sea cual fuere esta. El caso aún es analizado por las autoridades y la Policía Nacional ya abrió un proceso disciplinario a la policía Toledo por uso inadecuado de su uniforme.

“Habría que analizar la situación y el caso concreto. Cómo es que se ha llevado a cabo, cómo se ha desarrollado para que sea la institución a nivel administrativo y disciplinario la que tome la decisión”, puntualizó.

Jossmery Toledo se pronuncia

La suboficial Jossmery Toledo se manifestó en su cuenta de Instagram con sendos mensajes en los que parece aludir a este caso. “No entiendo por qué la gente es tan envidiosa. No quieren que uno se supere, sacan cada comentario... Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre”, escribió. “No hago nada malo vistiendo el uniforme. Yo respeto y amo mucho a mi institución y valoro por todo lo que me brindó”, añadió.