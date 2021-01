Nicole Medina Sánchez, la joven de 22 años que fue intervenida en Huarmey por celebrar su cumpleaños en pleno toque de queda, contó que se siente “humillada” ante la difusión de la imagen en la que aparece junto a su torta en el interior de la comisaría.

En diálogo con Cuarto Poder, la joven detalló que un alférez de apellido Otoya fue quien la obligó a tomarse la foto, incluso aseguró que dicho policía le exigía que se baje la mascarilla y que sonría en la foto.

Además, denunció que en el interior de la comisaría de Huarmey sufrió el acoso de los agentes, ya que insistían en pedirle su número telefónico. Algunos también se burlaban de ella al ver la situación que afrontaba.

“Esa foto me lo toma el mismo Alférez, él me obliga a bajarme el tapabocas, nunca me pidieron disculpas, es más recibí acoso del personal, insistían en pedirme mi número. La humillación que han hecho conmigo es muy grande”, comentó.

Nicole Medina Sánchez reconoció que cometió un error al celebrar su cumpleaños durante el toque de queda, pero consideró que no debió ser humillada. Remarcó que hasta el momento nadie se ha disculpado con ella.

Joven Policías - Cuarto Poder - Correo

Piden investigación

Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó, ante lo ocurrido con Nicole Medina Sánchez, que “no se puede atentar contra la dignidad de la persona” y pidió a la Inspectoría de la Policía a que investigue el caso.

“De ninguna manera se puede atentar contra la dignidad de la persona, ella tendrá que cumplir con todo lo que corresponde por la infracción, pero en ningún protocolo se dice que vaya llevada con la torta y que sea fotografiada y esta foto hacerse pública para dar a conocer la diligencia que han efectuado”, expresó Eliana Revollar, representante de la Defensoría del Pueblo.