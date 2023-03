Ingresaron a trabajar para seguir su vocación de ayudar a personas de la tercera edad, pero denuncian que terminaron siendo sometidas y acosadas sexualmente por un alto funcionario del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Se trata de César Augusto Osorio Díaz, director de Centro de Atención Residencial de Adultos Mayores del Inabif de San Isidro, quien no solo habría acosado sexualmente a una trabajadora social, sino a varias y por muchos meses.

Según denuncia Alessandra Martínez Angulo, ella empezó a ser hostigada laboralmente por su jefe desde que ella le reclamó por besarla sin su consentimiento en un compartir entre compañeros de trabajo en diciembre de 2021

“Me dieron Pisco Sour, luego comparto otro con una compañera y ahí es cuando pierdo la conciencia de lo que sucedió en ese momento. Me cuentan al día siguiente y me comentan que él me había besado”, contó a ATV Noticias.

Aunque intentó poner un alto, la denunciante asegura que el acoso continúo dentro de las oficinas del albergue del Inabif. “Me acerco a sacar copias y estaba él. Se toca los labios y me dice que todavía le duelen los labios por mi mordida”.

Ella presentó una denuncia de actos de hostilidad laboral y sexual ante el Inabif en enero de 2022, pero al no tener una respuesta, la trabajadora social envió un correo a la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Elba Marcela, pero solo recibió un mail donde le informaban que su contrato CAS estaba por vencer y no se lo iban a renovar.

De acuerdo al citado medio, ella no es la única trabajadora social que asegura de haber sido acosada por el funcionario del Inabif.

“Conversando supe que varias trabajadoras sexual igualmente habían sido acosadas por él”, indicó otra agraviada que prefirió mantener en reserva su identidad.

“Me decía cuándo salimos, a qué hora sales. Me insistía a salir a pesar que yo tengo mi esposo y mi hija”, añadió.

MIMP se pronunció

A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó todo acto de hostigamiento laboral y sexual contra servidoras del Inabif.

La entidad también informó que procederá a denunciar de oficio en la fiscalía penal de turno al presunto agresor. Como medida correctiva inmediata también se ha puesto a disposición de la oficina de recursos humanos del Inabif al trabajador denunciado.

Pronunciamiento ante denuncia periodística: pic.twitter.com/Cu3OUyioz5 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 1, 2023