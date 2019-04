​Roxanne Cheesman aparece y le responde a Sol Carreño: "guárdate tus condolencias"

Roxanne Cheesman, la madre del último hijo de Alan García, no fue ajena a la tragedia que envuelve al Perú luego del deceso del expresidente.

Desde España, país donde radica con su hijo Federico Danton, Roxanne Cheesman estuvo atenta a la información de último minuto en torno a la muerte del aprista Alan García.

(FOTO) Alan García y Roxanne Cheesman cuanto todo era felicidad

Roxanne Cheesman no se quedó callada y le respondió un tuit a la periodista de Cuarto Poder, Sol Carreño.

Sol Carreño lamentó la partida de Alan García y lo hizo de la siguiente manera: "Mis condolencias a los hijos y seres queridos del ex Presidente Alan García. Es un momento muy difícil para ellos y lamento que tengan que pasar por esto".

Roxanne Cheesman no lo pensó dos veces y respondió así a Sol Carreño: "Tú no Sol Carreño. Guárdate tus condolencias. No las queremos".

Como se recuerda, en el año 2006, Alan García tuvo un sexto hijo con la economista Elizabeth Roxanne Cheesman Rajkovic. El propio expresidente confirmó la noticia de su último hijo al lado de Pilar Nores, la primera dama de ese entonces.

