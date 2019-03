George Forsyth vuelve a enfrentarse a las mafias: "Los operativos no van a parar" (VIDEO)

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró que los operativos no van a parar en Gamarra, pese a que las mafias están realizando todo posible para que no sigan.

"Lo único que puedo decir es que la mafia, las organizaciones, quieren parar el operativo que va haber en Gamarra y van usar todos los medios, todo el dinero para pararlo, pero acá trabajamos de una manera transparente y con honradez", dijo ante las cámaras.

Además, les envió un mensaje directo. "Se los digo a las mafias de frente, hagan lo que quieran, los operativos no van a parar, van a continuar".

También señaló que en los próximos días estarán retirando a los ambulantes que están apostados en las calles del emporio comercial de Gamarra.

Sobre su exgerente

Hace un par de días, su exgerente de seguridad ciudadana, Edinson Salas, renunció a su cargo, asegurando de que en el nuevo gobierno aún hay personas corruptas de anteriores gerencias.

Al respecto, George Forsyth evitó darle mayor importancia. "No voy a entrar en detalles porque sería darle importancia a un tema que obviamente no es así. Definitivamente él sabía que no íbamos a contar con él".

"Todo lo que es personas de confianza no (son corruptos), pero hay personal nombrado que no puedes retirar".

HAY MÁS...