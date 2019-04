George Forsyth: "¿Quién no ha pensado de chico que quiere ser presidente?" (VIDEO)

El alcalde de la Victoria, George Forstyh, dejó en claro lo que piensa de ser alcalde de Lima, ministro o Presidente de la República.

Contó a OJO que sobre ser jefe de la Nación lo ve complicado. "Por ahora no. ¿Quién no ha pensado de chico que quiere ser presidente?, pero ahora no está en los planes. Tenemos una tarea titánica en La Victoria", señaló.

Sobre postular a la Municipalidad de Lima cuando acabe su gestión en La Victoria señaló que por ahora ya tiene demasiados problemas. "Ya tengo demasiado problemas, déjenme con mis problemas que primero solucionamos la matrícula, después no sé, vamos 3 meses que parecen 3 años, ¿no? El trabajo es duro, probablemente en 4 años regrese al sector privado, porque ahí es donde uno de capitaliza", confesó.

Finalmente, le preguntaron por si sería ministro, tal como lo fue Salvador Heresi en su momento, a lo que afirmó que sería un honor que lo llamen a ocupar dicho puesto.

"Sería un honor definitivamente, y que el presidente está respaldando a La Victoria. Mi concentración es ahora La Victoria exclusivamente. Sería un gran honor, porque me parece que se está trabajando en un país tan complejo", agregó.

