​George Forsyth ruega y pide: "por favor no me vayan a quitar mi nacionalidad"

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, está en medio de la polémica luego que se conociera que en realidad no nació en el Perú sino en Caracas, Venezuela.

Esto significa que las ganas de George Forsyth por llegar al sillón presidencial en el 2021 serían nulas pues la psicóloga social Patricia Gamarra explicó que el popular 'Ken' no podía postular porque no había nacido en el Perú.

Al respecto, George Forsyth le explicó al diario Trome que: “Yo he nacido en Venezuela (Caracas), porque mi papá trabajaba ahí representando al Perú (como embajador). Soy un peruano nacido en el extranjero, por favor, no me vayan a quitar mi nacionalidad, que es una de las cosas que más amo”.

(FOTO) George Forsyth no ha parado de trabajar desde que asumió el cargo como burgomaestre de La Victoria

“Me gusta el huayno y lo bailo. También me agrada la danza de las tijeras. Yo amo nuestra cultura, nuestras costumbres y la rica comida, como el chupe de camarones, el rocoto relleno y el cebiche”, agregó.

George Forsyth también contó estar muy orgulloso por lo que viene haciendo el distrito de La Victoria, principalmente por el desalojo de ambulantes de Gamarra.

“Estamos contentos por nuestros logros, aunque falta mucho por hacer”, señaló.

