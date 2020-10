George Forsyth, el exalcalde del distrito de La Victoria, se encuentra repuntando en las encuestas que evalúan la intención de voto de los ciudadanos rumbo a las Elecciones Presidenciales 2021.

Sin embargo, estos resultados no fueron ajenos a los cibernautas, quienes se encargaron de volver al exportero de Alianza Lima como tendencia en todas las redes sociales.

El exburgomaestre lidera la encuesta realizada por IEP con el 23% de intención de voto a nivel nacional, seguido por Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y Daniel Urresti.

Fueron miles de comentarios a favor y en contra de George Forsyth, así como también habían otros tantos usuarios que recién se enteraban de la noticia y que mostraban cierta incredulidad y sorpresa ante esta información.

“Si mañana fueran las elecciones electorales. ¿Por quién votaría usted?”, “Dónde están las personas que votarían por Forsyth”, " 77% del Perú no quiere votar por Forsyth 90.9% no quiere votar por Mendoza, 92% no quiere votar por Keiko", fueron algunos de los comentarios en Twitter tras los resultados de la encuesta IEP.

