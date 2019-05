George Forsyth se pronuncia tras supuesta denuncia por violencia familiar de Vanessa Terkes

George Forsyth se pronunció a través de Twitter luego de la denuncia por violencia psicológica que su aún esposa Vanessa Terkes interpuso en su contra.

"Agradezco su preocupación por mi relación con Vanessa. Por consideración a ella no haré ninguna declaración al respecto. Reafirmo mi absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia, sobre todo contra la mujer", escribió.

Finalmente, la abogada de Vanessa Terkes contó para los medios que la actriz peruana oficializó la denuncia en contra de esposo, el alcalde de La Victoria, aseguran que durante los 8 meses de matrimonio recibió humillaciones, ninguneadas y comparaciones con las exparejas del deportista.

"No estamos hablando de una relación de enamorados, sino de un matrimonio. No ha sido una solo gota, ha sido una secuencia de maltratos, psicológicos, moral, económico (...) En palabras textuales ella dice que se siente utilizada vilmente para una campaña política, esa es la conclusión que ha llegado Vanessa. Como ella lo ha dicho, si estas cosas, estas actitudes me las hubiera hecho mi esposo antes, definitivamente yo cogía mi maleta y no me veía más", sostuvo la representante de la artista.