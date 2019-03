George Forsyth sobre aumento de sueldos: "el sector público no es para hacer plata" (VIDEO)

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, dejó en claro que no le interesa que le aumenten el sueldo, pedido que muchos gobernadores han pedido.

El aumento de sueldo en el sector privado está de moda. Hace tan solo unos días, la congresista Mercedes Aráoz señaló que un mejor sueldo para los parlamentarios hará que no se metan en "lobbies".

Es así que a Forsyth le preguntaron sobre un posible aumento en su salario, a lo que él contestó que prefería que no se lo den. "Creo que lo he dicho varias veces, el sector público no es para venir a hacer plata, es para venir a servir", comentó.

Además señaló que luego de los 4 años de su mandato, lo más probable es que regrese al sector público para poder ganar dinero. "Es ahí donde hacer dinero, no en el (sector) público", sentenció.

"Es una etapa de mi vida donde estamos sirviendo y diferentes alcaldes pensamos igual", finalizó.

